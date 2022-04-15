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Где и во сколько смотреть бой Немков — Андерсон онлайн, где смотреть трансляцию Bellator 277

Бой года для России — Вадим Немков против всего мира. Где смотреть трансляцию
Денис Дорофеев
Вадим Немков против всего мира
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Кори Андерсон — далеко не единственное препятствие для нашего чемпиона.

В ночь с 15 на 16 апреля состоится турнир Bellator 277. Главным событием станет матч-реванш между Эй-Джеем Макки и Патрисио Фрейре. Первый поединок остался за Макки по прозвищу Наёмник. Но внимание российских зрителей будет приковано к соглавному бою, в котором сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону $ 1 млн, чемпионский пояс и звание победителя Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

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Вадим Немков — Кори Андерсон. Где смотреть финал Гран-При Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков — Кори Андерсон. Где смотреть финал Гран-При Bellator в полутяжёлом весе

Путь бойцов к финалу был гладким. Немков в дежурном режиме прошёл Фила Дэвиса и переехал литовца Джулиуса Энгликаса в полуфинале. Что касается его визави, то бывший боец UFC очень ярко ворвался в Bellator. Сначала он нокаутировал очень крепкого Довлетджана Ягшимурадова. А во втором бою Андерсон грохнул самого Райана Бейдера. На это Кори потребовалась 51 секунда.

Кто выступит на Bellator 277

Основной кард

Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре (полулёгкий вес);
Вадим НемковКори Андерсон (полутяжёлый вес);
Аарон Пико — Адли Эдвардс (полулёгкий вес);
Тим Джонсон — Линтон Васселл (тяжёлый вес);

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Дэниел Кэри (полулёгкий вес);
Тайрел Форчун — Раким Кливленд (тяжёлый вес);
Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо (полусредний вес);
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо (полусредний вес);
Роберт Серонио — Калоб Рамирес (легчайший вес);
Тайсон Миллер — Ралан Грейси (полусредний вес);
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мартинес Мендес (наилегчайший вес);
Сократес Эрнандес — Рожелио Луна (полулёгкий вес);
Лэйрд Андерсон — Джей-Ти Дональдсон (полулёгкий вес);
Тео Хэйг — Алан Бенсон (полутяжёлый вес).

Вадим Немков и Кори Андерсон

Вадим Немков и Кори Андерсон

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Где смотреть трансляцию боя Немков — Андерсон

К сожалению, правообладатель трансляций телеканал Showtime отключил передачу телесигнала в Россию. Потому официальный бродкастер на территории Российской Федерации «Okko Спорт» не покажет турнир Bellator 277. Таким образом, Немкова лишили значительной части поддержки. Бои предварительного карда можно будет посмотреть на YouTube-канале Bellator. А основной кард, где выступит российский боец, на YouTube транслироваться не будет. Текстовую онлайн-трансляцию турнира проведёт «Чемпионат».

Во сколько начало боя Немков — Андерсон

Ориентировочное начало боёв основного карда — в 5:25 по московскому времени. Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон приблизительно в 6:15 по Москве.

Кто фаворит боя Немков — Андерсон

По версии букмекеров фаворитом поединка является Немков. За его победу дают коэффициент 1.59, а за триумф Андерсона — 2.32.

Прогноз экспертов на бой Немков — Андерсон

Вячеслав Василевский: «Думаю, что Вадим выиграет в этой ситуации. В сегодняшнее время он более мотивирован, более подготовлен, более заряжен. Желательно, конечно, чтобы Вадим это сделал досрочно, чтобы ни у кого не возникло вопросов».

Андрей Корешков: «Бой будет интересным. Оба бойца сильны, а Кори Андерсон доказал, что он серьёзный оппонент. Он без труда прошёл первый и второй бой. Навскидку не смогу сказать, у кого больше шансов. Буду болеть за Вадима и склоняюсь к тому, что он победит».

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