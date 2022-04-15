Бой года для России — Вадим Немков против всего мира. Где смотреть трансляцию

В ночь с 15 на 16 апреля состоится турнир Bellator 277. Главным событием станет матч-реванш между Эй-Джеем Макки и Патрисио Фрейре. Первый поединок остался за Макки по прозвищу Наёмник. Но внимание российских зрителей будет приковано к соглавному бою, в котором сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону $ 1 млн, чемпионский пояс и звание победителя Гран-при в полутяжёлом дивизионе.
Путь бойцов к финалу был гладким. Немков в дежурном режиме прошёл Фила Дэвиса и переехал литовца Джулиуса Энгликаса в полуфинале. Что касается его визави, то бывший боец UFC очень ярко ворвался в Bellator. Сначала он нокаутировал очень крепкого Довлетджана Ягшимурадова. А во втором бою Андерсон грохнул самого Райана Бейдера. На это Кори потребовалась 51 секунда.
Кто выступит на Bellator 277
Основной кард
Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре (полулёгкий вес);
Вадим Немков — Кори Андерсон (полутяжёлый вес);
Аарон Пико — Адли Эдвардс (полулёгкий вес);
Тим Джонсон — Линтон Васселл (тяжёлый вес);
Предварительный кард
Гастон Боланьос — Дэниел Кэри (полулёгкий вес);
Тайрел Форчун — Раким Кливленд (тяжёлый вес);
Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо (полусредний вес);
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо (полусредний вес);
Роберт Серонио — Калоб Рамирес (легчайший вес);
Тайсон Миллер — Ралан Грейси (полусредний вес);
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мартинес Мендес (наилегчайший вес);
Сократес Эрнандес — Рожелио Луна (полулёгкий вес);
Лэйрд Андерсон — Джей-Ти Дональдсон (полулёгкий вес);
Тео Хэйг — Алан Бенсон (полутяжёлый вес).
Вадим Немков и Кори Андерсон
Фото: Hans Gutknecht/Getty Images
Где смотреть трансляцию боя Немков — Андерсон
К сожалению, правообладатель трансляций телеканал Showtime отключил передачу телесигнала в Россию. Потому официальный бродкастер на территории Российской Федерации «Okko Спорт» не покажет турнир Bellator 277. Таким образом, Немкова лишили значительной части поддержки. Бои предварительного карда можно будет посмотреть на YouTube-канале Bellator. А основной кард, где выступит российский боец, на YouTube транслироваться не будет. Текстовую онлайн-трансляцию турнира проведёт «Чемпионат».
Во сколько начало боя Немков — Андерсон
Ориентировочное начало боёв основного карда — в 5:25 по московскому времени. Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон приблизительно в 6:15 по Москве.
Кто фаворит боя Немков — Андерсон
По версии букмекеров фаворитом поединка является Немков. За его победу дают коэффициент 1.59, а за триумф Андерсона — 2.32.
Прогноз экспертов на бой Немков — Андерсон
Вячеслав Василевский: «Думаю, что Вадим выиграет в этой ситуации. В сегодняшнее время он более мотивирован, более подготовлен, более заряжен. Желательно, конечно, чтобы Вадим это сделал досрочно, чтобы ни у кого не возникло вопросов».
Андрей Корешков: «Бой будет интересным. Оба бойца сильны, а Кори Андерсон доказал, что он серьёзный оппонент. Он без труда прошёл первый и второй бой. Навскидку не смогу сказать, у кого больше шансов. Буду болеть за Вадима и склоняюсь к тому, что он победит».
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