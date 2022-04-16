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Вячеслав Дацик — Сауло Кавалари, результат боя Дацика, победа Рыжего Тарзана

Пушка Дацика в полном порядке! Рыжий Тарзан снёс бразильского наглеца за полторы минуты
Александр Фролов
Пушка Дацика в полном порядке!
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А что рыжебородый великан сделал бы с Александром Емельяненко?

Знаменитый Вячеслав Дацик продолжает драться с завидной регулярностью, несмотря на свои 42 года. Рыжий Тарзан давно сменил смешанные единоборства на бокс и кулачные бои, где ему удаётся проявить лучшие качества. Возраст не мешает Дацику регулярно побеждать, хотя и поражения порой случаются. На этот раз Вячеслав принял участие в полуфинале боксёрского турнира промоушена PRAVDA.

Соперником россиянина был 32-летний бразильский кикбоксёр Сауло Кавалари, успевший добиться немалых успехов в престижной организации Glory. Впрочем, сейчас Кавалари экспериментирует с форматами и охотно согласился подраться с Дациком по правилам бокса. На пресс-конференции бразилец вёл себя нагло: кидался бутылками и сыпал оскорблениями. Вячеслав, кстати, реагировал на провокации спокойно.

Дацик проиграл Пулемётчику. Рыжему Тарзану не помогла даже громадная разница в весе Дацик проиграл Пулемётчику. Рыжему Тарзану не помогла даже громадная разница в весе
Рассвирепевшего Дацика не могли оторвать от соперника. В молодости Тарзан знатно чудил Рассвирепевшего Дацика не могли оторвать от соперника. В молодости Тарзан знатно чудил

Выделить фаворита было довольно сложно, учитывая разную базу спортсменов и заметную разницу в возрасте. Любопытно, что Дацик имел некоторое преимущество в весе, показав на взвешивании 121 килограмм против 114 килограммов Кавалари. Кстати, боксёры выступали в необычных ретроперчатках, набитых конских волосом — происходящее выглядело достаточно аутентично.

Дацик начал бой с размашистых ударов и агрессивного наступления. Кавалари вроде бы осторожно отступал, но после жёсткого правого оверхенда бразилец упал в серьёзный нокдаун. Осмотрев с трудом поднимавшегося Сауло, рефери принял решение остановить бой! Отличная победа Рыжего Тарзана — поединок продлился около полутора минут. А что такой Дацик сделает с Александром Емельяненко?

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