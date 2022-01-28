Рассвирепевшего Дацика не могли оторвать от соперника. В молодости Тарзан знатно чудил

Осталось всего несколько часов до нового боя Вячеслава Дацика. Знаменитый Рыжий Тарзан подерётся по правилам бокса с Зелимханом Дукаевым, более известным под прозвищем Пулемётчик. Поединок, организованный каналом «РЕН ТВ», вызывает огромный интерес: хотя Дацик никогда не был топовым бойцом, его харизма и шлейф скандалов привлекают людей, обычно даже не интересующихся спортом. Впрочем, Вячеслав давно взялся за ум — уголовные дела и странные заявления остались в прошлом.

Одним из главных спортивных козырей Дацика остаётся специфическая «боевая ярость» — фантастическая агрессия, с которой он действует в ринге. Большинство соперников не выдерживает подобного напора, сопряжённого с десятками ударов. Рыжий Тарзан признаёт, что его технический арсенал весьма беден, что и приходится компенсировать уровнем агрессии. Такой стиль был у Дацика с самого начала карьеры: зачастую он себя абсолютно не контролировал, что и принесло ему первую славу в молодом ММА-сообществе.

В далёком 2001 году Вячеслав принял участие в первом турнире «M-1: Россия против остального мира». Ранее Рыжий Тарзан уже успел провести несколько профессиональных поединков, в частности победив Андрея Орловского и Андрея Будника. На этот раз в противники ему достался голландский спортсмен Патрик де Витт, имеющий солидный опыт в тайском боксе и джиу-джитсу. В смешанных единоборствах Патрик был не особо успешен, что создавало дополнительную интригу боя — уровень Дацика тоже был весьма средним.

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Зато за россиянина говорила его агрессия. С первых секунд он бросился на соперника и повалил того в партер. После отчаянной возни Дацик несколько неуклюже, но всё-таки выбрался на удушающий приём. Потрясённый де Витт быстро отдал шею, чем Рыжий Тарзан немедленно воспользовался. Испытав сильнейший нажим, голландец решил сдаться и постучал — но это не помогло! Дацик продолжал упорно сдавливать руки, хотя рефери и пытался его оттолкнуть. Через какое-то время действия судьи возымели эффект и Вячеслав всё-таки отпустил де Витта, который уже потерял сознание.

Победа стала для Дацика четвёртой в профессиональных смешанных единоборствах. Следом он провёл ещё несколько боёв, после чего впервые угодил в тюрьму. Его осудили за серию грабежей — Вячеслав с подельниками нападал на салоны сотовой связи и ювелирные магазины. Потом Дацик отсидел ещё несколько сроков, пытался найти политическое убежище в Норвегии и вообще всячески будоражил общественность. Зато сейчас Рыжий Тарзан — законопослушный спортсмен, успешно монетизирующий свою популярность.