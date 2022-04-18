Легендарный фрик Баттербин и прокол Хабиба. Кого из боксёров занесло в ММА?

В последнее время наблюдаются стремления в переходе из ММА в бокс в погоне за большими деньгами. Именно поэтому Фрэнсис Нганну на полном серьёзе заявляет о своём желании сразиться с Тайсоном Фьюри, даже в телефонной будке. Однако известны обратные примеры, когда боксёры лезли в смешанные единоборства.

Джеймс Тони

Один из самых одарённых боксёров в истории бокса не смог удержать планку и резко скатился во второй половине нулевых. В то время он активно набирал вес, регулярно поедая фастфуд. Если в первом тяжёлом весе Тони выдерживал конкуренцию и даже становился чемпионом мира по версии IBF, то в супертяжах он стал медленным и неуклюжим.



После победы над Мэттью Гриром нокаутом во втором раунде Джеймс решил сделать перерыв и перешёл в ММА. Им сразу же заинтересовался Дана Уайт, подписавший с именитым бойцом контракт на несколько поединков. Тони тренировался под руководством Хуанито Ибарры и Тревора Шермана. Но это не спасло боксёра от декласса в октагоне, который ему учинил член Зала славы UFC Рэнди Кутюр, оформив победу сабмишеном в первом раунде.

Рэнди Кутюр и Джеймс Тони Фото: Josh Hedges/Getty Images

Заплывший жиром Тони не оправдал ожиданий зрителей, за что получил свою порцию хейта. Даже Дане Уайту досталось за это. Поэтому после схватки пути боксёра и UFC разошлись. И Тони вернулся в бокс и даже сразился за чемпионский пояс против Дениса Лебедева.

Диллиан Уайт

Случай Уайта исключительный: первым спортом Злодея стал кикбоксинг, где он становился чемпионом Великобритании и Европы в тяжёлом весе. Однако в 2008 году Уайт решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Его бой против Марка Страуда закончился победой нокаутом через 12 секунд. Такой успешный дебют мог сулить большое будущее молодому британцу. Но он сделал выбор в пользу бокса, причём на тот момент любительского.



Вряд ли Диллиан жалеет о таком выборе. Хотя у него далеко не всё получилось в любителях, но в профессионалах он смог зарекомендовать себя как опасного панчера. Видимо, по таким соображениям Уайт решил бросить вызов Фрэнсису Нганну в апреле прошлого года. Злодей даже предоставил Хищнику право выбирать, по каким правилам драться — ММА или бокс. Как вы поняли, дальше этих слов дело не продвинулось.

Тайрон Спонг

Прежде всего Тайрон Спонг — это успешный кикбоксёр, отдавший этому спорту 14 лет. За это время он провёл свыше 100 боёв. Но в боксе он также успел пошуметь настолько, что заинтересовал матчмейкеров, которые организовали бой против Александра Усика. Но схватка сорвалась из-за положительной допинг-пробы, сданной накануне поединка.

Сергей Харитонов против Тайрона Спонга Фото: Eagle FC

Однако перед уходом в бокс Король Ринга попробовал себя в смешанных единоборствах. В период с 2012 по 2013 год Тайрон провёл два успешных боя, один из которых закончил нокаутом. С таким реноме его пригласили в лигу Хабиба, Eagle FC, чтобы сразиться с Сергеем Харитоновым. Причём делами бывшего кикбоксёра занимался сам Али Абдель-Азиз. А это определённый знак качества. Но наш Десантник всё равно переехал опасного панчера во втором раунде. Про продолжение карьеры в ММА Спонг ничего не сообщал. А надо ли?

Эрик Эш

Легенда фрик-боёв Эрик Эш известен по прозвищу Баттербин. Амбал с короткой шеей и весом 180 кг провёл в боксе 91 бой, в которых одержал 77 побед. Однако у него не было статусной оппозиции, так как по регламенту его поединки были рассчитаны на четыре раунда. Поэтому он решил совмещать бокс с ММА. Он настолько сильно понравился аудитории, что Эрика занесло в праймовый Pride. Баттербин провёл три боя в японском промоушене. Ему удалось задушить Зулузиньо, а также за полминуты нокаутировать Шона О’Хэйра.

Эрик Эш Фото: Daniel Berehulak/Getty Images

При всём при этом у Эрика остался положительный рекорд в ММА 15-10. И ни один из 25 боёв не прошёл полную дистанцию. Удивляться этому точно не стоит. Только один раз он дотянул до третьего раунда, и то проиграл досрочно.

Арт Джиммерсон

Это имя мало кому известно, потому что он нигде не добился значимых высот. Статистика в боксе печальная — 33-17. Причём в последних девяти схватках Джиммерсон неизменно терпел поражение, включая проигрыш Василию Жирову. Но он сыграл свою роль в зарождении UFC.



Неплохой в середине 90-х боксёр принял участие в самом первом турнире UFC. И в соперники Арту дали Ройса Грейси, для которого это был дебют в ММА. Но Грейси всё-таки задушил боксёра в первом раунде и следом выиграл ещё два боя. Таким образом, Ройс стал победителем турнира-восьмёрки, а впоследствии – легендой ММА. А Джиммерсон, напротив, сразу же вернулся в бокс, заложив первый кирпич в фундамент UFC.

Бонус

Деррик Льюис сделал себе имя благодаря выступлениям в UFC. Но изначально он занимался боксом. И его наставником был сам Джордж Форман, который всерьёз верил в парня и готовил его к переходу в профессионалы. Но Деррик решил пойти другим путём, чем разочаровал легенду бокса. Вот как Льюис объяснил это решение:



«Я выбрал ММА, потому что на тот момент мне казалось, что это самый быстрый способ заработать хорошие деньги. На тот момент я не работал. Мне казалось, что заработать хорошие деньги в смешанных единоборствах мне будет проще», — объяснил Льюис в интервью «Чемпионату».