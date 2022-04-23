Емельяненко выбрал соперника. Если это Беркова, от позора не отмыться

Не так давно Александр Емельяненко оставил в своём телеграм-канале сообщение.



«Контракт подписан. Все подробности — в понедельник! Гадать осталось недолго», — сказал Емельяненко.



Но с кем же сразится Александр в этом году? Зная особые взаимоотношения со спортсменами и медийными личностями, можно сделать предположение, кто разделит с ним клетку или ринг.

Вячеслав Дацик

В прошлом году Емельяненко-младший наделал немало шороху в инфополе и стал самым желанным соперником для людей всех мастей. Кроме того, по своим меркам 40-летний боец действительно часто выходил выступать. В этом с ним может потягаться Вячеслав Дацик, который завязал с уголовными проделками. Только в этом году Рыжий Тарзан провёл два боя и готов к новым противостояниям. Он даже вызывал на бой Магомеда Исмаилова.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, как мы знаем, самым желанным соперником для Дацика станет его заклятый враг Емельяненко-младший. Когда-то Александр называл Рыжего Тарзана куском сала. Но с тех пор Вячеслав сильно похудел и набрал хорошую форму. А градус накала остался прежним. Тем более факт организации боя подтвердил менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.



«Планы на этот год грандиозные, надеюсь, что ничего не помешает их реализации, — сказал Бурчак. — Ближе всего долгожданный поединок с Вячеславом Дациком, находимся на околофинальной стадии переговоров. Противостояние, которое все ждут много лет, скорее всего, состоится. И довольно скоро. Обсуждается поединок по правилам бокса».



Скорее всего, именно они встретятся через пару месяцев.

Марсио Сантос

В прошлом году Александр Емельяненко вышел на бой против бразильца Марсио Сантоса на коротком уведомлении. И начало схватки было за Емельяненко. Но потом он сам полез в сети бразильца и был вынужден сдаться. Расстроенный россиянин попросил реванш у Сантоса, который ему с удовольствием готовы предоставить.

Было бы странно, если бы бразилец отказался от очередного жирного гонорара. Ведь Емельяненко — это не только престиж и имя, а ещё солидные деньги. Тем более Марсио нужно закрыть недавнее поражение от Михаила Аллахвердяна. Дело за организаторами и спонсорами.

Сергей Харитонов

Ещё один заклятый враг Емельяненко. Десантник успешно сочетает выступления в профессиональном ММА с поп-ММА. За второе ему прилетело от Александра, и не только от него. Бой Десантника с Маликом Скоттом действительно вызвал немало вопросов.



«Серьёзная заявка на «Оскар». Серёжа, в нашем бою цирка не будет. Готовься к битве, а не к актёрской игре», — заявил Александр.



Харитонов не стал отмалчиваться и предложил условия боя — в клетке, без судьи, на голых кулаках. Но предложение о бое действительно поступало. О чём сообщил менеджер Александра.

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Относительно слухов про 12 июня и боя с Харитоновым. Да, с нами связывались, мы действительно провели переговоры, турнир на предварительной стадии. Скорее, на теоретической стадии на данный момент.

До меня дошла информация не от организаторов данного турнира, что Харитонов вновь просит крайне завышенный гонорар, а также придумывает новые правила, где поединок должен длиться 20 минут до нокаута или сдачи. И это при том, что он высказывается о бое с Сашей как о лёгком для него поединке», — сказал Никита Бурчак.

Поэтому вероятность, что они сойдутся в ближайшее время, невысокая.

Джиган

В прошлом году их встреча казалась неизбежной. Емельяненко постепенно набирал форму, Джиган брал уроки у Дацика. Трэш-ток поддерживался на уровне. Но затем всё заглохло. Хотя Александр не забывает про рэпера.



«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой… Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — сказал в своём телеграм-канале Емельяненко.



В ответ Джиган намекнул на похмелье. Похоже, рэпер охладел к этой затее и действительно не захотел получать по голове. Но кто знает, что он ответит, если ему предложат контракт с семизначной суммой денег. Хайп ещё не утих.

Елена Беркова

Самый невероятный и немыслимый вариант. Бывшая актриса фильмов для взрослых и звезда проекта «Дом-2» Елена Беркова успешно дебютировала в поп-ММА. После этого она настолько поверила в себя, что бросила вызов Емельяненко в довольно резкой форме. Трэш-ток оказался у неё на высоком уровне.



«Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию», — заявила Беркова.

Но Александр смог подобрать нужные слова.



«Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии. Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху. Ну и самое главное — я не бью женщин. Но если вы всё же хотите договориться о бое — договоритесь с Серёжей Харитоновым, он любит договорняки», — ответил Емельяненко.



Так как оба персонажа хорошо осваивают поп-ММА, их встреча хотя бы в рамках спарринга или поединка со строгими ограничениями и особыми правилами вполне реальна. Тем более в таких случаях этика отходит на второй план, потому что в этой индустрии крутятся хорошие деньги.



Даже в UFC когда-то спекулировали на теме потенциального боя между Валентиной Шевченко и Генри Сехудо. А в поп-ММА могут пойти дальше и организовать схватку между представителями противоположного пола. В кои-то веки Емельяненко-младший может действительно не готовиться и просто ждать sms-сообщения с зачислением денежных средств. А институт репутации в России, как известно, отсутствует.

Принять участие в опросе также можно по ссылке.