На UFC подерутся потенциальные соперники Яна. Кто опаснее для Петра?

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 205. В главном поединке американец Роб Фонт встретится с представителем Эквадора Марлоном Верой. Победитель поединка в легчайшем дивизионе вполне может стать следующим соперником российского экс-чемпиона Петра Яна.

В прошлом году Фонт уже имел возможность сразиться с Яном. В октябре 2021-го Робу поступило предложение заменить Алджэмейна Стерлинга и претендовать на временный пояс, но уроженец Пуэрто-Рико отказался, так как только что вылечился от коронавируса и не тренировался. По словам бойца, его представители пытались перенести бой, но в промоушене на это не пошли, так как хотели в любом случае оставить поединок с участием Яна на турнире в ОАЭ.

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Вера пока не имел шанса побиться с Петром – Чито идёт лишь на восьмой строчке в рейтинге легчайшего веса, и для такого матч-апа ему нужно уверенно расправиться с Фонтом. Марлон проникся уважением к Яну и верит, что Пётр заслужил победу над Алджо. «Как можно отдать первый раунд Стерлингу? Нельзя выиграть бой, убегая», – возмущался Вера.

Так кто же опаснее для Петра? У парней много общего – оба начинали с джиу-джитсу, но здесь Вера всё же более прокачан. Эквадорец дослужился до чёрного пояса и в клетке применяет скиллы БЖЖ чаще. У Марлона 10 побед приёмами, хотя в последнее время он предпочитает действовать в стойке. У Фонта только коричневый пояс. Ему вполне комфортно в стойке, как и Вере.

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Если Роб наверняка будет придерживаться привычного стиля — как в поединке с Верой, так и в теоретической схватке с Яном, то Марлон, вполне вероятно, вспомнит навыки джиу-джитсу и удивит ими долговязого Фонта. С Петром сложнее – российский боец на 4 см ниже обоих потенциальных соперников, а его размах рук меньше на 9 см, чем у Веры, и на 12 см — чем у Фонта. С такими рычагами много болевых не сделаешь, а задушить Яна не удалось даже Стерлингу.

Антропометрически оба близки к базовому кикбоксёру Кори Сэндхагену. Скорее всего, и с Фонтом, и с Верой поединок пройдёт в стойке. И если Пётр будет действовать так же внимательно, как в бою с Сэндменом, серьёзной опасности от обоих он не почувствует. Тем более Роб и Марлон уже обозначили свой уровень, проиграв единогласным решением Жозе Альдо, которого сам Ян безальтернативно переехал.

Безусловно, у обоих есть яркие победы в UFC. Фонт по большей части демонстрировал техничный бокс, которым он точно не удивит Яна. Роб мощно нокаутировал Мэтта Шнелла, Томаса Алмейду и Марлона Мораеса, но в то же время оказался единственным, кто победил Коди Гарбрандта и при этом прошёл с ним всю дистанцию – хрустальная челюсть Коди оказалась для него монументальной.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале UFC.

Вера куда креативнее финишировал Фрэнки Эдгара и удачно воспользовался травмой Шона О’Мэлли, реальный скилл которого до сих пор остаётся загадкой. Марлон проиграл целых семь раз в карьере, но никому не удавалось его вырубить.

Вне зависимости от того, кто победит в ночь на 1 мая, Петру, если он нацелен вернуть пояс, необходимо уверенно проходить любого. Но Марлон Вера, несмотря на пока низкий рейтинг, выглядит более разносторонним и неприятным соперником, который сумеет преподнести сюрприз и в стойке, и, если понадобится, на земле. Далеко не факт, что Ян получит кого-то из этих двоих, но вариантов не так много. Мераб Двалишвили уже заявил, что пока не видит смысла в поединке, а из возможных вариантов остаëтся разве что реванш с Жозе Альдо или схватка с другим ветераном, Домиником Крузом.