Лютый Двалишвили или отбитый О’Мэлли. Кто следующий для Яна

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян уступил Алджэмейну Стерлингу в бою-реванше.

Сам Дана Уайт на пресс-конференции негодовал из-за решения судей – по его мнению, счёт по раундам должен быть 3-2 в пользу Петра. Босс промоушена не исключил трилогии, но сразу отметил, что следующую защиту Алджо проведёт против Ти Джея Диллашоу. Петру точно никто не позволит спокойно дожидаться исхода этой схватки и биться с победителем – перед очередным боем за титул придётся снять чей-то скальп. Только вот достойных соперников в дивизионе не так много.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, напрашивается поединок с лютым на угрозы Мерабом Двалишвили. Друг Алджэмейна Стерлинга в открытую конфликтует с Петром. Он понимает, что уже скоро может оказаться на месте Алджо. После победы ямайца благодаря двум одеяльным раундам грузинский боец наверняка верит, что справится с Петром как минимум не хуже. Но все помнят, как хорошо выглядел Ян после борцовского лагеря в Дагестане. Ещё один такой же, и Двалишвили не будет серьёзной проблемой. А о его способности пропускать и не самой крепкой челюсти Петру расскажет Марлон Мораес.

Интересный поворот в карьере – реванш с Жозе Альдо. Такой поединок, пусть и по вынужденным причинам, станет для Яна важной частью наследия. Он даст переродившемуся бразильцу шанс на реабилитацию, а сам сможет напомнить, за что его полюбили фанаты по всему миру. Главный минус, если Пётр победит – обязательно найдутся те, кто скажет, что Ян снова избил старика.

Российский боец может пойти совсем простым путём и дождаться поединка Роба Фонта с Марлоном Верой. Бой состоится 30 апреля, и нет сомнений, что триумфатор обязательно кинет вызов Петру. Правда, что для Фонта, что для Веры это мисматч: парни просто не готовы к бойцам уровня Яна.

Роб уступил Альдо и не смог нокаутировать Коди Гарбрандта – показатель полного отсутствия «динамита» в кулаках. Вера впечатлил, когда нокаутировал престарелого Фрэнки Эдгара, но за последние пару лет проиграл тому же Альдо и Сонгу Ядонгу. Победа над такими оппонентами никого не убедит в полноценном возвращении Петра.

Самый безумный ход, который мог бы сейчас совершить Дана Уайт, дать на растерзание Яну Шона О’Мэлли. Не удивляйтесь – в истории UFC бойцы из конца рейтинга неоднократно бились с парнями из топ-3. Архивы можно не поднимать: только что Чимаев с 11-й строчки победил Бёрнса со второй. Ажиотаж вокруг отбитого на всю голову, если верить его подкасту, О’Мэлли пока не так раздут, но Шону ещё не давали серьёзных соперников. А он так жаждет хайпа.

Шон О’Мэлли Фото: Chris Unger/Getty Images

Бой с Яном либо сделает из него второго Конора, либо развеет хайп навсегда. Скорее всего, второе, и Дана это прекрасно понимает. Вероятность этого поединка – примерно 1%, но, если Уайт совсем не верит в Шона, самое время пустить его в ход. Пусть лучше он проведёт денежный бой с Петром, чем отлетит от условного Рики Симона.

Но есть и ещё менее вероятный оппонент, чем О’Мэлли. Сразу после турнира UFC 273 Генри Сехудо объявил о возвращении в пул тестирования USADA. Это означает, что он сможет провести поединок примерно через полгода.

Только вот вряд ли это будет Ян – всё-таки Трипл Си наверняка возвращается ради большого боя. Очень вероятно, что Генри всё же дадут побиться с Волкановски, учитывая, как плохо с оппозицией в полулёгком весе. А даже если Сехудо и нагрянет в легчайший дивизион, он точно не станет заниматься благотворительностью и проводить претендентский бой с Яном.