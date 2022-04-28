Мелвин Гиллард забирал бонусы в UFC, а перед пенсией стал мешком и ушёл унижаться в кулачку.

С первого удара улетел за канаты. А когда-то бился за пояс с Адесаньей и экзаменовал Гэтжи

Все давно в курсе, что кулачные поединки в США – способ заработка заслуженных (и не очень) ветеранов ММА и бокса. Главный промоушен боёв на голых кулаках, Bare Knuckle FC, стремится иметь обширный ростер и не стесняется пускать в дело совсем пробитых мужчин, которым давно пора на покой. Один из таких поединков состоялся в октябре 2021-го на турнире в Монтане, где 39-летний Джо Риггс навалял ровеснику, Мелвину Гилларду.

Гиллард подошёл к поединку с ужасающей статистикой. Назвать его джорнименом означало бы оскорбить других представителей этого амплуа. Перед боем с Риггсом Мелвин проиграл 12 поединков — по ММА и на кулаках — подряд, а из 20 схваток уступил 17 раз. Обычный боец закончил бы карьеру на половине этого бесславного пути, но не Гиллард по прозвищу Молодой Ассасин. Ветеран решил, что сможет конкурировать с недавним чемпионом, уступившим титул из-за сечки.

Риггс в предыдущем поединке почти без шансов проиграл Эктору Ломбарду, но выступления Джо хотя бы не вызывали жалость. Победы в боксе, «кулáчке» и ММА приходили к американцу регулярно – в последних 16 поединках он уступил лишь дважды и столько же раз свёл бой вничью.

Зато Риггсу не повезло подраться с Джастином Гэтжи и Исраэлем Адесаньей, а Гиллард сделал это с интервалом в три года: с Хайлайтом – в промежуточном весе 72,5 кг, а с Иззи – в среднем за пояс Australian FC. Если Джастина Гиллард по-настоящему проэкзаменовал, уступив лишь решением, то от Адесаньи отлетел уже в первом раунде.

В очной встрече двух когда-то крепких и зрелищных бойцов UFC всё закончилось максимально быстро. Стартовые 40 секунд казалось, что поединок будет невероятно нудным: Риггс и Гиллард нервничали, боялись друг к другу подойти и не донесли ни одного удара. Но первый же акцентированный выстрел закончил бой: Джо сократил дистанцию и выбросил джеб с левой. Соперник рухнул на канвас и выпал за канаты – Дизель потратил на Гилларда 59 секунд.

Права на видео принадлежат BKFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале Bare Knuckle Fighting Championship.

Это не самый быстрый тайминг для обоих: в ММА Риггс сокрушал Джерома Джонса за 27 секунд, а Гилларду хватало того же времени, чтобы попасться на удушающий Джо Стивенсона в UFC. В Bare Knuckle Мелвин укладывался за 46 секунд: нахватал панчей от Скотта О'Шоннесси.

С тех пор новостей о следующем поединке Молодого Ассасина нет, а вот Риггс реабилитировался и уже скоро снова побьётся за пояс – в этот раз в тяжёлом весе, а не в 93 кг. Соперником станет Лоренцо Хант – ветеран региональных ММА-промоушенов с рекордом 3-5 переродился в «кулáчке», набив здесь семь побед при одном поражении.