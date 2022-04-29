Идеальный маваши в бороду и дерзкое празднование. Эталон классического карате. Видео

Глаубе Фейтоза – один из известнейших бойцов кекусинкай в истории. Бразилец трижды попадал в восьмёрку сильнейших на Абсолютных чемпионатах мира по этому виду единоборств. В 1995-м он занял восьмое место, а в 1999-м и 2003-м – четвёртое.

С 1998-го Глаубе начал выступать ещё и в К-1. Пять лет карьеры он совмещал выступления по кекусинкай и кикбоксингу, но результаты в кике были не самыми весёлыми, пока Глаубе не оставил карате. Бразильцу было тяжело не только потому, что он совмещал два вида спорта – в К-1 ему почти сразу дали таких великих мастеров, как Майк Бернардо, Мирко Филипович и Мартин Хольм.

Признание пришло к Фейтозе после того, как он оставил кекусинкай и сконцентрировался на кикбоксинге. С того момента и вплоть до завершения карьеры в 2009 году Глаубе в числе прочих победил Алистара Оверима, Чейка Конго и Руслана Караева.

Глаубе Фейтоза Фото: Из личного архива Фейтозы

Последнего Фейтоза нокаутировал фирменным обводящим ударом дзёдан маваши гери с передней левой ноги. Удар получил название «Brazilian kick» – он был популярен среди многих соотечественников Фейтозы, а сам Глаубе прославился именно благодаря этому хай-кику.

Один из лучших подобных выстрелов удался Фейтозе в поединке с новозеландцем Тоа в Сеуле во время мирового Гран-при K-1. Бразилец продемонстрировал эталон классического карате: во время удара идеально просматриваются все фазы движения ноги и слом траектории движения, благодаря которому удар прилетает прямо в подбородок сопернику. Финализировал Глаубе выступление эффектным празднованием в стиле тореро.

После завершения карьеры в кикбоксинге бразилец помогал известным бойцам ММА как спарринг-партнёр, но сам так и не выступил в смешанных единоборствах. Сейчас у него открыта собственная академия Glaube Feitosa Ichigeki Academy, где могут заниматься все желающие познать кекусинкай. В соцсетях бразилец регулярно ностальгирует по своим нокаутам и делится фотографиями семьи – похоже, у легенды всё в порядке.

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