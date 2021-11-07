Самый крутой бой года? Чендлер и Гэтжи устроили настоящее рубилово!

В Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268 с двумя титульными боями: чемпион в полусреднем весе Камару Усман проводил реванш против языкастого американца Колби Ковингтона. В женском минимальном весе также был реваншистский поединок – американка Роуз Намаюнас проводила первую защиту титула, соперница – китаянка Вейли Жанг.

Основной кард турнира открывала притягательная вывеска Джастин Гэтжи – Майкл Чендлер. И это очень странно. Их поединок был на афише в топ-3, но позже легковесов в октагон вышли не особо примечательные пары Фрэнки Эдгар – Марлон Вера и Шейн Бургос – Билли Карантильо. Как впоследствии оказалось, это произошло из-за тренера Гэтжи, спортсмены которого дрались и в титульных боях (Намаюнас, Усман).

Года полтора назад лёгкий вес в UFC фактически никак не двигался, но после завершения карьеры Хабибом Нурмагомедовым данная категория является одной из самых интересных в промоушене. Вскоре нас ожидает первая защита титула от Чарльза Оливейры, его оппонент – Дастин Порье. Планомерно движется вверх Ислам Махачев, на победной серии находится и другой эксперт по борьбе Бенеил Дариуш. Вряд ли сказали своё последнее слово старички в лице Тони Фергюсона и Конора Макрегора.

И было странно, в том числе для бойцов, что уже во втором бое в UFC возможность получить чемпионский титул оказалась у 35-летнего Майкла Чендлера – экс-чемпиона Bellator. Он ею не воспользовался, уступив Оливейре, но собирался вернуться в титульную гонку через победу над Джастином Гэтжи. Кстати, у него нашлось объяснение, почему его бой стоял первым в основном карде.

«Все знают, что происходит, когда Майкл Чендлер выходит в клетку, и все знают, что происходит, когда Джастин Гэтжи выходит в клетку. Вот почему наш бой поставили первым в основном карде. Мы начнем с фейерверка, мы начнем с зарубы. Не пропустите начало основного карда, потому что он ляжет в первом раунде», — сказал Чендлер на пресс-конференции.

32-летний Гэтжи в октагон последний раз выходил больше года назад, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. И вот теперь пришла пора возвращаться. И фанаты, и сами бойцы ждали от поединка зрелища – оба хороши в ударке. Хайлайт также не собирался проводить в октагоне все 15 минут.

«К чёрту полную дистанцию поединка. Я всегда выхожу за нокаутом. Никогда не надеюсь на полную дистанцию, хочу нокаутировать Майкла», — говорил Гэтжи в интервью «Чемпионату».

Рубилово. Так можно описать то, что происходило в октагоне в первом раунде. Поначалу преимущество было на стороне Гэтжи, который периодически добавлял лоу-кики. В середине стартовой пятиминутки раз за разом стал попадать Чендлер, который даже пошатнул оппонента. Впоследствии он даже попробовал пройти в ноги, но Гэтжи легко защитился.

Второй раунд начался не в столь динамичном ритме. Чендлер даже действовал с опущенными руками, подзывая к себе соперника и заигрывая с публикой, которая была на стороне Гэтжи. Это сказалось ближе к экватору пятиминутки, когда апперкот Джастина отправил Майкла на канвас. Казалось, что близок нокаут, но судья Майк Белтран не остановил поединок, а Чендлер каким-то чудом выжил после града ударов благодаря борьбе. Всё его лицо оказалось в крови, что не мешало улыбаться.

Хоть в третьем раунде Чендлер и вышел снова с опущенными руками, но он мог взорваться в любой момент, когда проверял на прочность подбородок Гэтжи – мощь никуда не ушла. Майкл пропускал, но всё равно показывал оппоненту, что этого недостаточно. Железный Чендлер. А в середине раунда он совершил шикарный бросок, который, к сожалению, завершился ничем для него – в более выгодной позиции оказался как раз Джастин. Затем в один момент повело Гэтжи, в другой – Чендлера. Шикарный, крутой бой, вероятно, лучший в этом году за счёт конкурентности спортсменов. Последняя минута, правда, особо ничем не запомнилась. Чендлер пытался как-то выманить Гэтжи, но тот действовал хладнокровно, не реагировал на уловки. более уставшего соперника. Если посмотреть на состояние его лица, можно было подумать, что тот вовсе и не выходил в октагон.

Перед началом поединка мало кто ожидал, что дойдет до решения судей. Они единогласно отдали победу Гэтжи (по мнению двоих, Чендлер забрал один раунд). Гэтжи теперь, возможно, поборется за титул, а проигравший может сойтись с тем же Махачевым. Жара в самом огненном дивизионе UFC только начинается.

Гэтжи пропустил 725 значимых ударов за 9 боев в UFC. Из них — 469 в голову. Зато одержал первую победу в UFC решением судей. В теории, Джастин и Майкл могли друг друга вырубить раз по пять точно. Конечно, можно говорить о том, что Чендлер забыл о защите, зато какой поединок ребята подарили фанатам.

«Если я не получу бой за титул, мы устроим бунт. Мы развяжем войну. Я не собираюсь быть здесь вечно, поэтому, если меня снова обойдут, я буду обязан что-то сделать по этому поводу. Если я выиграю, надеюсь, вы все взбунтуетесь вместе со мной», — говорил ранее Гэтжи.