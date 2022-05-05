Уайт считает глупостью бой Нганну с Фьюри. У босса UFC железные доводы

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри пока даже не назначен, но уже собрал гору критики. Главный хейтер такого матч-апа – конечно же, Дана Уайт. Босс UFC заявил, что обсуждение поединка между Хищником и Цыганским королём – просто глупые разговоры.

«Никто не ломится в мою дверь из-за этого боя. И я люблю Тайсона Фьюри, мы с ним дружим. Он один из величайших боксёров всех времён. Один из величайших боксёров против одного из моих парней. Мы уже видели этот фильм. Мы знаем, чем закончится эта история», – сказал президент UFC в интервью TMZ.

Разговоры о поединке Нганну и Фьюри вспыхнули с особой силой после боя Тайсона против Диллиана Уайта. Цыганский король нокаутировал Уайта в шестом раунде, после чего пообщаться с Фьюри в ринг вышел Фрэнсис. За пять минут Тайсон не только отпустил неловкую шутку о содержимом штанов будущего соперника, но и обсудил с ним примерные правила будущего противостояния – правила бокса, перчатки для ММА.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну Фото: Кадр из трансляции

Только вот Дана Уайт не верит, что это вообще будет кому-то интересно – босс UFC уверен, что этот бой не идёт ни в какое сравнение с противостоянием Конора и Мейвезера. «Разница в том, что Конор против Флойда – это больше, чем просто бой. Везде, где я находился, люди говорили об этом. Об этом писали все медиа, фанаты хотели это видеть», – убеждён Уайт.

Он прав – бой Ноториуса против Мейвезера стал вторым самым покупаемым в истории бокса. По системе оплаты за просмотр поединок приобрели 4,2 млн раз по цене в $ 100. Лучший результат показала только схватка того же Флойда против Мэнни Пакьяо – 4,6 млн покупок.

Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора Фото: Christian Petersen/Getty Images

Прежде чем Нганну и Фьюри смогут перейти к действительно серьёзному диалогу, камерунцу предстоит утрясти вопрос с новым контрактом в UFC. Фрэнсис намерен провести денежный бой с Тайсоном, а затем вернуться и защищать пояс в октагоне. Хищник полностью оправдывает псевдоним и вне клетки – это иллюстрирует то, как ненасытно он ведёт переговоры. Нганну надоело биться за $ 500-600 тыс., он хочет серьёзное повышение гонорара и гарантию того, что ему позволят побиться с Фьюри. Вероятно, с Даной Уайтом камерунец делиться не готов – иначе глава UFC был бы менее категоричен в отношении этого боя.

«Я не люблю бои-кроссоверы. Я не люблю их, потому что они чертовски тупые. Чёртова трата времени, энергии и денег. Это глупо, но я принимаю это. У Тайсона Фьюри огромное превосходство в боксе, а Нганну только что боролся с Сирилем Ганом», – настаивал Уайт на The Pat McAfee Show.

Даже учитывая, что Дана всегда защищает собственные финансовые интересы, здесь с ним не согласится только Нганну. Действительно, как Фрэнсис собрался убеждать медиа, экспертов и зрителей, что способен победить Фьюри, если несколько месяцев назад изменил себе в поединке с Сирилем Ганом? Броситься в ноги Тайсону не получится. Босс UFC прекрасно понимает бесперспективность такого поединка, а потому уже обозначил, что не готов браться за организацию.

Фрэнсис Нганну против Сириля Гана Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

«Может ли состояться бой Нганну и Фьюри? Наверное. Слушайте, Фьюри – лучший боксёр, один из лучших в истории тяжёлого веса. Посмотрите, как он со всеми разделался. Потом взгляните на последний бой Нганну. Честно, мне не нравится идея организации этого боя. Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в единоборствах, то поймёте, что глупо обсуждать организацию боя Нганну с Фьюри», – считает Уайт.

Последними несколькими интервью Дана серьёзно обрушил акции вероятного кроссовера Нганну – Фьюри. Если слова Уайта убедят и других промоутеров, Фрэнсис может остаться без боя мечты – тогда придётся соглашаться на условия от UFC и драться с теми, кого дают: сначала Джонс, дальше это может быть Миочич, а затем – кто-то из совсем молодых и малоизвестных вроде Аспиналла. Пока для амбиций Хищника всё звучит не очень перспективно.