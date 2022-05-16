В лиге Хабиба дебютирует ветеран UFC. Пару лет назад он скрутил звёздного О’Мэлли

В ночь с 21 на 22 мая в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир Eagle FC 47. Ивент начнётся 1:00 по московскому времени, посмотреть его можно будет в приложении FLX Cast. В главном поединке Джуниор дос Сантос встретится с Йорганом Де Кастро, а в соглавном событии вечера Эктор Ломбард подерётся с Тьяго Силвой. Промоушен Хабиба Нурмагомедова собрал в карде много бывших бойцов UFC, а с Ломбардом уже изъявил желание подраться Александр Шлеменко. Шторм хочет взять реванш, но стоит быть осторожнее – недавно кубинец победил самого Шона О’Мэлли!

Это не шутка: Ломбард действительно провёл поединок с О’Мэлли, который весил как минимум на 22,7 кг меньше кубинца. Это если считать, что масса бойцов соответствует весовым категориям в UFC. Но к тому моменту Эктор уже был ближе к дебюту в Bare Knuckle, где он взял пояс в категории до 93 кг, так что разница в весе могла быть существенно больше.

Фото: Эктор Ломбард. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Бой легенды Pride и молодой суперзвезды UFC случился в декабре 2019-го на грэпплинг-турнире Quintet Ultra. Состав соревнований подобрался невероятно звёздный, а всё потому, что того требовал регламент – на турнире соперничали команды четырёх великих промоушенов – UFC, Pride, Strikeforce и WEC. За UFC выступали Энтони Смит, Энтони Джонсон, Гилберт Бёрнс, Клэй Гуида и О’Мэлли.

Турнир проходил по правилам submission only: если один из соперников не финиширует другого болевым или удушающим, в поединке фиксируется ничья. На определение лучшего даётся один раунд, длительность которого чаще всего восемь минут, а проигравший выбывает. В начале турнира Шон победил бывшего чемпиона Pride Таканори Гоми – японец попался в гильотину в конце третьей минуты поединка.

Полное видео боя в нашем Телеграм-канале Чемп Fights.

Следующим соперником Сахарка оказался крупный дзюдоист Ломбард. Участник Олимпийских игр не стал устраивать шоу, а быстро провёл тейкдаун и сделал О’Мэлли болевой приём на ахиллово сухожилие – весь процесс у Гектора занял 46 секунд.

Несмотря на поражение О’Мэлли, команда UFC обыграла Pride и вышла в финал, где победила сборную Strikeforce и выиграла турнир. Шон провёл ещё один поединок против Гилберта Мелендеса и свёл его вничью, а Ломбард с таким же исходом закончил схватку против Энтони Джонсона. На EFC 47 Эктору предстоит бой с другим ветераном UFC, Тьяго Силвой – кубинец подерётся по правилам ММА впервые за почти четыре года.