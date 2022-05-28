Избил любимца фанов и нарёк себя Оливейрой. В кулачке — новая суперзвезда. Видео

Вечером 28 мая в Москве прошёл турнир по боям на голых кулаках Top Dog 14, в главном поединке которого Наим Давудов по прозвищу Самурай победил Сергея Калинина, который выступает под псевдонимом Кратос. Благодаря победе Давудов защитил титул чемпиона в среднем весе (до 85 кг).

Рекорд Давудова в Top Dog после боя с Кратосом – пять побед и ни одного поражения. Наим завоевал чемпионский перстень в предыдущем поединке на турнире Top Dog 11 – тогда он нокаутировал Максима «ВДВ» Фёдорова. Калинин до боя с Самураем также не проигрывал ни разу – три победы в трёх поединках. 37-летний Кратос считался фаворитом перед поединком с чемпионом, и дело не только в опыте. Многие полагали, что Сергей заберёт бой благодаря более высокому общему уровню в стойке.

Сергей Калинин Фото: Из личного архива Сергея Калинина

В первом раунде казалось, что мнения фанатов и букмекеров логичны – Кратос был выглядел лучше Давудова. При превосходстве в габаритах он действовал активнее, а в клинче нанёс сопернику намного больше урона. А в середине первого раунда случится момент, который Самурай будет оспаривать после боя: Кратос мощно попал правым хуком, и Наим упал в нокдаун. По крайней мере, эпизод выглядел именно как нокдаун, но Самурай будет утверждать, что он был в полном порядке.

Чемпион действительно быстро поднялся, а Кратос попёр вперёд с размахайками. У Давудова выпала капа – судья дал время, чтобы её могли помыть. Отличный шанс для бойцов восстановиться, правда, вряд ли этот эпизод пошёл на пользу Кратосу. Момент в целом спорный – получается, когда тебя избивают, можно каждый раз выплёвывать капу, и бой будут приостанавливать?

Перед вторым раундом Давудов сделал выводы. Он действовал аккуратно, держал Калинина на дистанции и отбивался от его напора апперкотами и джебами. Только такая тактика и могла работать с Кратосом, который в любой момент был готов разорвать дистанцию и избить соперника в клинче.

Примерно той же стратегии Самурай придерживался и в третьей двухминутке. Разница заключалась в том, что Давудов падал на сено, если чувствовал реальную опасность от соперника. После нескольких эпизодов судья предупредил, что в следующий раз отсчитает нокдаун. При всей мощи ударов Кратоса именно на его лице появились рассечения после ударов Давудова. Лицо Самурая оставалось чистеньким.

Права на видео принадлежат телеканалу UDAR. Видео можно посмотреть в телеграм-канале телеканала UDAR.

В четвёртом раунде стало заметно, что Кратос подустал. Сергей не был готов рубиться с той же интенсивностью все 10 минут, а Наим продолжал двигаться и перебивать соперника благодаря точным джебам. Рефери даже сделал паузу посреди раунда, чтобы катмены немного подлатали Кратоса – слишком плачевно выглядело его лицо. Бой продолжился, а самый опасный момент раунда случился в конце, когда Калинин решил как следует зарядиться. И всё же рассечь лицо соперника ему не удалось.

Удивительно, но в начале пятого отрезка Давудов полностью изменил стратегию ведения боя и сам полез в размен. Бойцы неплохо зарубились в финале, но поединок точно остался за Самураем – так решили и судьи.

После поединка в ринг вышел отец Наима – он не только поддерживает сына, но и секундирует его на всех поединках. «Кто сомневался, что скажете сейчас, лохи?» – одна из первых фраз Давудова после победы. Позже Наим отметил, что реванш Кратосу давать не планирует, а хочет побиться с Севером, который победил на этом же турнире Астероида. А свою карьеру Давудов сравнил с путём Чарльза Оливейры. Нескромно, но после такой победы может себе позволить.