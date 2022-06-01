«Душа покинула тело – как в мультиках». Россиянин вырубил ветерана UFC за 55 секунд. Видео

Осталось всего несколько дней до турнира UFC Fight Night 207, где выступят сразу несколько российских бойцов. Например, свой первый бой в промоушене Даны Уайта проведёт Ринат Фахретдинов – яркий татарский спортсмен, в чьём углу будет легендарный Олег Тактаров. К тому же Фахретдинов добился разрешения выйти на поединок в тюбетейке. Этот парень знает, как привлечь к себе внимание.

Впрочем, Ринат берёт далеко не только медийностью. В клетке он тоже весьма и весьма хорош. Татарский боец добился приглашения в UFC после яркой победы на турнире UAE Warriors 15, где присутствовали Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов. Россиянину противостоял 35-летний Эрик Спайсли, имеющий богатый опыт выступлений в UFC. Но противостоять мощи Фахретдинова было невозможно.

С первых секунд Ринат стал жёстко разбивать американца встречными ударами. Особенно сильно доставалось Спайсли во время отходов. Ветеран старался продержаться как можно дольше, но в результате бой закончился на отметке в 55 секунд. После шикарной двойки и бокового удара в челюсть Эрик повалился на канвас, оказавшись в глубочайшем нокауте. Шикарная победа Фахретдинова!

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC Russia в YouTube.

Хабиб, Уайт, знаменитые в прошлом бойцы Мэтт Серра и Дин Томас – все восхищённо вскинули руки. И активно делились комментариями.



Томас: «Он просто вырубил Спайсли наглухо. Ощущение, что его душа покинула тело — как в мультиках».



Уайт: «У этого парня рекорд 20-2. Думаю, надо подписать его. Он только что вырубил ветерана UFC. Наглухо, просто наглухо».



Хабиб: «Это было круто. Хотя я не люблю причинять боль людям, наносить ущерб здоровью. Лучше просто финишировать или «усыпить». Но Конора я пытался покалечить, это было моей ошибкой».

Фахретдинов явно планировал показать себя перед Уайтом с лучшей стороны – и у него всё получилось. После победы россиянин запрыгнул на край октагона и лично обратился к главе UFC, закричав: «Я голоден! Я очень голоден!». Своей цели он добился. Дана сразу пошёл в раздевалку и лично обратился к татарскому спортсмену, пригласив его в свой промоушен.



«Ты классно показал себя. Тем более против ветерана UFC, с которым разобрался с лёгкостью. Добро пожаловать в UFC!»



Нам стоит максимально внимательно отследить дебют Фахретдинова в промоушене. Турнир UFC Fight Night 207 с главным боем Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк начнётся 4 июня в 20:00 мск, Ринат выйдет в октагон примерно в 20:30. Его соперником станет грек Андреас Михайлидис. Пожелаем удачи нашему парню.