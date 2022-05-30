«Все и так знают, что я из России». Фахретдинов ворвётся в UFC с тюбетейкой и Тактаровым

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в прелимах дебютирует Ринат Фахретдинов. Ринат попал в промоушен полтора года назад благодаря быстрому нокауту на совместном турнире UAE Warriors и GFC. Финиш впечатлил Дану Уайта – босс даже пригласил Рината в свой кабинет.

В дебюте первый татарин в истории UFC постарается победить грека Андреаса Михайлидиса. В преддверии боя Фахретдинов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о подготовке к поединку, роли Олега Тактарова в его углу и судьбе казанского «Рубина».

– Вы не дрались полтора года. Чем занимались это время, пока пытались оформить визу?

– Не выходил из зала и пытался оформить визу – вот что я делал полтора года. Надеялся, что где-то турнир проведут, выйду на замену. Сидел и ждал, был в обойме все полтора года.

– Вы же ещё проводите тренировки. Не работали в этот период?

– Работал – и групповые вёл, и тренировался, жить же на что-то надо. К сожалению, у меня нет спонсоров, поэтому всё сам делаю.

– Вы готовитесь к Михайлидису в American Top Team – с кем спаррингуетесь перед боем?

– А тут кого только нет. Очень много бойцов, нет кого-то определённого. Подводку к бою делаю с Магомедом Умалатовым, это боец PFL. В последнее время с ним работаю, а так тут много спарринг-партнёров.

Магомед Умалатов и Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Ваш соперник выступал в России, в 2017-м он проиграл Владимиру Минееву. Не консультировались с Владимиром?

– Мы разговаривали. Как-то мне даже на замену предлагали выйти против Михайлидиса, я соглашался, но, видите, этого боя не произошло. Получилось, что будем драться в UFC.

– Что Минеев сказал по поводу Михайлидиса?

– Не буду разглашать содержание личного разговора. Но он удивился! Говорит: «Что он в UFC делает?»

– Вы, как и Михайлидис, часто заканчиваете бой в первом раунде. Как думаете, как пройдёт ваш очный поединок?

– Я настраиваюсь на полный трёхраундовый поединок, а дальше никто не знает, как бой пойдёт. Но я настраиваюсь на тяжёлую работу.

– Вы выйдете на бой в тюбетейке. Это можно назвать компромиссом с флагом России?

– Нет, это компромиссом нельзя назвать – все и так знают, что я из России. Я хотел показать, что я – татарин, единственный татарин в мировых ММА. Такая дань уважения и популяризация своей национальности.

– Слышал, что согласовать головной убор с UFC – проблематично.

– Да, а все говорят: «Что там согласовывать? Надел и пошёл!». Это люди, знаете, настолько далёкие, хочется им сказать: «Рты не открывайте, если не знаете». На самом деле, это нелегко. Мне согласовали, но сказали: «Вы её привезёте, мы её ещё посмотрим». Я им отправлял фотки, что уже в ней выходил. Показал, что это национальный убор, что там нет рекламы – они это проверили.

– Их именно реклама беспокоит?

– В основном да, реклама. И что головной убор действительно национальный.

– Раньше вы выходили на бой в гладиаторском шлеме. Предлагали UFC такой вариант?

– Нет. Если даже национальный головной убор еле разрешают, как в гладиаторском? Маскарад они в принципе не разрешают.

– Планируете ли выходить в тюбетейке на каждый поединок?

– Давайте начнём с этого. Почему бы и нет? Потом открою своё производство тюбетеек, буду продавать! (смеётся)

– Отлично, тем более футболки уже есть.

– Вот у меня бизнес-идея, так что надо раскачать.

– Недавно мы узнали, что в вашем углу будет Олег Тактаров. Как так получилось?

– Мой близкий брат, менеджер, агент и друг Марат Капкаев – старый товарищ Тактарова. Он говорит: «Ринат, я хочу, чтобы он у тебя был в углу». Я говорю: «Если ты говоришь, то я за». Это человек с именем, легенда. Естественно, вести бой будет мой тренер, потому что он вёл меня в подготовке, знает, что соперник будет делать. Олег Николаевич будет помогать, даст определённые советы, у него очень большой багаж опыта. И хорошо в плане медийности – Дана Уайт увидит, об этом уже говорят. В любом случае я думаю, будет интересная история.

– Вы уже познакомились?

– Мы давно на связи. Ни разу не виделись, но он звонит иногда, общаемся.

– Давал ли он вам советы по тренировочному процессу?

– По подготовке – нет. Есть тренеры, они меня ежедневно видят, и он это прекрасно понимает.

– В вашем углу он будет больше отвечать за эмоциональную часть?

– Не знаю, как он эмоционально готовит. Там уже на месте разберёмся. А что меня эмоционально готовить? Я уже давно готов – полтора года живу с мыслью «быстрей бы подраться».

– Как думаете, если бы в UFC устроили выставочный бой ветеранов, например, Тактаров против Кена Шемрока, это привлекло бы много внимания?

– Конечно, вы что! Я бы с радостью посмотрел. Олег Николаевич согласился бы, 100%. Не зная его мнения, думаю, что он согласился бы. Я, кстати, задам ему этот вопрос, мне самому интересно стало. Бойцам реально тяжело просто так всё оставить и не драться. Потому что это эмоции, хоть они могут быть нехорошими, как сейчас я вес гоняю. Перед боем волнуешься, где-то проигрываешь, где-то выигрываешь. Это всё эмоции – не всегда позитивные, но их в любом случае не хватает, у любого бойца спросите.

Олег Тактаров в UFC Фото: Из личного архива Олега Тактарова

В марте Фахретдинов секундировал другого российского бойца, Дениса Тюлюлина, на турнире UFC Fight Night. Бойцы сняли на видео анпакинг сумок, которые спортсменам предоставляет промоушен. А в личном телеграм-канале Ринат ежедневно делится рационом, благодаря которому он сгоняет вес перед поединком с Михайлидисом.

– Где-то год назад вы говорили, что гоняете с 95 килограммов. Как обстояли дела с весогонкой перед этим боем?

– Тогда я гонял на 84 кг, а сейчас перешёл на 77. Больше полугода я не ем сахар, вообще убрал его. Нереальный сладкоежка был, сейчас меня уже не тянет. Я начал эту подготовку с веса 91 кг, край – 92. С этого веса начал диетиться, UFC PI помогает, плюс у меня есть диетолог Шамиль Сулейманов. Потихонечку вес уходит. Я просто такой человек, боюсь кого-то подвести – раз сказал, что вес сделаю, значит, сделаю с помощью Всевышнего. Я чуть заранее подошёл к этому, пока всё по плану идёт.

– Вы говорили, что хотите отправить на пенсию Ковбоя Серроне.

– Знаете, это так грубо звучит. Я уж не так грубо сказал, но хотелось бы с ним подраться.

– Он недавно прямым текстом заявил, что до отставки осталось два боя – с Джо Лозоном и ещё один. Означает ли это, что в случае победы над Михайлидисом вы вызовете Ковбоя?

– На самом деле, хочется вызвать, но к этому дядьке такое огромное уважение. Это ветеран UFC – пускай лучше с победой он на пенсию отправляется. Вряд ли я так буду делать.

– Если не Серроне, то кто?

– Давайте сначала выиграем, а потом подумаем. Полусредний дивизион – там очень много интересных бойцов.

Фахретдинов в октагоне Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Недавно «Рубин» вылетел в ФНЛ. Это тяжело для республики и для вас как человека, выросшего в Казани?

– Учитывая, сколько денег они вбухивают в футбол… Дали бы мне, например, зарплату или нам, единоборцам – татарскому спортивному союзу. Необязательно ММА-шникам, у нас же хорошие единоборцы – борцы, кикбоксёры. Дали бы годовой гонорар одного футболиста на всю команду, вы бы увидели, какие у нас были бы результаты. А тут – столько денег вбухивать и вот так вот встревать… Можно сказать, иностранцы ушли или трансферная политика не та была. Кого-то продали, но из других команд тоже много ушло. Обидно, конечно. Из Премьер-Лиги надо же вылететь! Это спорт, ничего не сделаешь, просто обидно.

– Как относитесь к тому, что Слуцкого оставили на посту?

– Он топовый тренер. Если оставили, значит, доверие к нему есть. Я не думаю, что они надолго в ФНЛ задержатся.

– Как вы сказали, если бы перед поединком со Спайсли вас попросили: «Ринат, помечтай, что будет после боя», вы бы никак не могли предположить, что окажетесь в кабинете Даны Уайта и попадёте в UFC. А теперь можете помечтать, что будет после поединка с Михайлидисом?

– Бонус. Без разницы, нокаут, сабмишен, бой вечера. Я не говорю, что у меня плохая жизнь, но хочу, чтобы у моих родителей, родственников, друзей, тренеров финансовое состояние было лучше. Этот бонус будет для меня большим плюсом, мне уже не надо будет искать спонсоров в ближайшие несколько подготовок. И бонус – это в любом случае плюс для карьеры.

– В этом случае оставите основную работу?

– Конечно.