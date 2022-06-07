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UFC 275: Валентина Шевченко — Тайла Сантос, когда состоится седьмая защита титула, где смотреть бой Тейшейра — Прохазка

UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE
Игорь Брагин
UFC 275: Валентина Шевченко — Тайла Сантос
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Ветеран-чемпион сразится с опаснейшим нокаутёром, в Валентина сделает ещё один шаг к бою жизни. Все подробности — на «Чемпионате».

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275: Тейшейра vs Прохазка. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведёт седьмую защиту титула. Соперницей Пули станет будет четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

Также в главном карде выступит Рамазан Эмеев. Соперником россиянина станет Джек Делла Маддалена.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

«Ты не имеешь права останавливаться и созерцать». Интервью с Валентиной Шевченко «Ты не имеешь права останавливаться и созерцать». Интервью с Валентиной Шевченко
Где смотреть турнир UFC 275: Тейшейра — Прохазка Во сколько бой Валентины Шевченко на UFC 275 Полный карт UFC 275: Тейшейра — Прохазка
Live Игорь Брагин

Рамазан Эмеев должен закрыть поражение

Открывать основной кард будет поединок россиянина Рамазана Эмеева. Для дагенстанского бойца этот поединок станет восьмым в UFC. В пяти Горец одерживал победы, но два из них закончились поражениями. В том числе, последний бой, который Рамазан провёл с Денни Робертсом в октябре 2021 года. Любопытно, что в лучшей лиге мира все поединки Эмеева продолились полную диситанцию и вопрос об их исходе решели судьи.

09:38 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 275: Тейшейра — Прохазка

Посмотреть трансляцию турнира с боем Валентины Шевченко и Тайлы Сантос можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

Важно! До конца июня вы можете приобрести годовую подписку на UFC Fight Pass со скидкой в 50% (!) по промокоду ALGA — https://welcome.ufcfightpass.com!

Предложение действует для жителей Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и России.

09:37 Игорь Брагин

Тейшейра нацелился ещё на два боя в UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал о том, каким он видит завершение карьеры.

«Если я смогу победить Иржи Прохазку, а в ноябре проведу ещё одну защиту в Нью-Йорке и завершу карьеру, то это будет идеально. Нью-Йорк близок к тому городу, в котором я живу вот уже более 20 лет. Это было бы моим идеальным прощанием с боями. Я достаточно часто думаю об этом», — приводит слова Гловера Тейшейры BJPenn.

09:37 Игорь Брагин

Во сколько бой Валентины Шевченко на UFC 275

Ранние прелимы турнира UFC 275: Тейшейра — Прохазка начнутся в 01:30 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 02:30 мск, а основной — в 05:00 Москвы. Поединок Валентины Шевченко начнётся не ранее 06:45 по московскому времени.

09:36 Игорь Брагин

Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко разместила в своих социальных сетях фотографию с подготовки к турниру UFC 275.

На фото присутствуют её сестра Антонина, Роман Долидзе и Александр Романов.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

09:32 Игорь Брагин

Полный карт UFC 275: Тейшейра — Прохазка

Основной кард

  • Гловер Тейшейра vs Иржи Прохазка — титульный бой в полутяжёлом весе;
  • Валентина Шевченко vs Тайла Сантос — титульный бой в наилегчайшем женском весе;
  • Вейли Жанг vs — Йоанна Йенджейчик — минимальный женский вес;
  • Рожерио Бонторин vs Манель Кейпе — наилегчайший вес;
  • Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев — полусредний вес.

Предварительный кард

  • Сеунгву Чой vs Джош Кулибао — полулёгкий вес;
  • Брендан Аллен — Джейкоб Малкун — средний вес;
  • Хайисаер Махешат vs Стив Гарсия — лёгкий вес;
  • Андрэ Фиальо vs Джейк Мэттьюс — полусредний вес.

Ранние прилимы

  • Кунг Хо Канг vs Данаа Батгерел — легчайший вес;
  • На Лианг vs Сильвана Хуарез — женский минимальный вес;
  • Рамона Паскуал vs Джозелин Эдвардс — женский полулёгкий вес.
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