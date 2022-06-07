UFC 275: Шевченко — Сантос. Танцующая чемпионка идёт на седьмую защиту титула! LIVE

Тейшейра нацелился ещё на два боя в UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал о том, каким он видит завершение карьеры.



«Если я смогу победить Иржи Прохазку, а в ноябре проведу ещё одну защиту в Нью-Йорке и завершу карьеру, то это будет идеально. Нью-Йорк близок к тому городу, в котором я живу вот уже более 20 лет. Это было бы моим идеальным прощанием с боями. Я достаточно часто думаю об этом», — приводит слова Гловера Тейшейры BJPenn.