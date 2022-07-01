Русский богатырь забил бразильского ветерана. Сказались 20 кг разницы в весе

Скажем сразу, Мальдонадо Фёдора Емельяненко не побеждал. А то в последнее время стало модно наказывать обидчиков Последнего Императора. Фабио наша легенда разбирала на запчасти ещё тогда, когда он был в большом порядке. Так что боец Fedor Team выходил на поединок с ветераном, который по примеру Джеффа Монсона и Роя Джонса решил в России встретить старость.

Ну и заработать на эту старость, понятное дело. Последний бой Фабио проводил в Абу-Даби, но организовывала этот турнир российская лига. Да и неоднократно Мальдонадо высказывался, что ему нравится в России и он готов проводить здесь время, заниматься преподавательской деятельностью и продолжать драться.

Первая часть программы для столь опытного бойца выглядит вполне привлекательной. В качестве наставника он может принести массу пользы для молодых российских бойцов. Мастер-классы, свой зал и участие в подготовке наших кадров — достойное продолжение карьеры легендарного бразильца. А вот касательно боёв… Тут даже сложно отметить тот рубеж, когда следует либо уходить на пенсию, либо опускаться в полутяжёлый вес.

Призывать к завершению карьеры или преуменьшать возможности бразильца, наверное, не совсем правильно. В последних семи поединках Фабио одержал четыре победы. Одно из трёх поражений нанёс ему Иржи Прохазка. На секундочку, это действующий чемпион UFC и один из самых опасных бойцов современности. Тут как бы не особенно уместно о возрасте говорить.

Мальдонадо, к слову, 42 года. Тот же Фёдор Емельяненко планирует бой за титул в тяжёлом весе Bellator в 45 лет. Но всё это лирика, поскольку в Перми Фабио пришлось сражаться с одним из самых мощных русских тяжеловесов, который занимается в команде с чемпионами всё того же Bellator. К тому же Фабио весит 99 килограммов, а Кирилл Сидельников, его сегодняшний соперник, — 119…

Как говорится, почувствуйте разницу. Фабио, к слову, прочувствовал разницу в огневой мощи в первой же атаке. Кирилл незамедлительно отправил бразильца на канвас и принялся со знанием дела добивать его. Спустя 46 секунд после команды «бой» прозвучала команда «стоп». Может, на 2–3 удара раньше можно было это прекращать. По бою — всё. Потом Кириллу огромный кубок вручили, салют из конфетти запустили.



Надеемся, что Фабио отправился домой, а не в больницу. Ну а Кириллу — наши поздравления. Закрыл поражение, полученное в феврале. Ему желаем двигаться только вперёд!