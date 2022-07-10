Спорный триумф Нурмагомедова. 37-летний бразилец знатно потрепал нашего бойца

Ранним утром 10 июня по московскому времени проходит турнир UFC Vegas 58, который возглавляет поединок между звёздами лёгкого дивизиона Рафаэлем дос Аньосом и Рафаэлем Физиевым. Кроме того, в кард турнира включён поединок между россиянином Саидом Нурмагомедовым и ветераном ММА из Бразии Дугласом Сильвой де Андраде.
Саид родом из Дагестана, но он является однофамильцем Хабиба, не более того. Его статистика в UFC — 4-1. В этом году он успел нокаутировать Коди Стаманна на первой минуте первого раунда. А единственное поражение было допущено от Раони Барселоса. Что касается его визави, то у 37-летнего бразильца 28 побед и 4 поражения. Андраде имеет опыт сражения с россиянами. Однако он ничего не смог противопоставить Петру Яну и Зубайре Тухугову.
Ещё его резюме есть схватки с Робом Фонтом и Марлоном Верой. И Дугласу удалось одолеть второго. А в этом году Андраде вытащил сумасшедший бой у Сергея Морозова, задушив казаха до потери сознания. Однако он, как и Саид, является отменным ударником — 20 из 28 побед закончились нокаутом.
Тем не менее, в первом раунде было мало экшна — сначала бразилец зажал россиянина у сетки, но провести тейкдаун не удалось. А в стойке было мало размена. Хотя при этом случилось два эпизода. Нурмагомедов оказался в лёгком нокдауне, а в самом конце раунда Саид успел провести тейкдаун. Небольшое преимущество было на стороне бразильца.
Во втором раунде бойцы были на порядок бодрее. На этот раз они дрались в стойке. Андраде работал первым номером, отчего его манера казалась эффективнее. А Нурмагомедов встречал оппонента эффектными ударами, наподобие летящего колена, некоторые из которых были успешными. Но бразилец смог украсть концовку пятиминутки — он отправил Саида в нокдаун бэкфистом. Ещё один непростой раунд для судейского корпуса.
Де Андраде после боя с Саидом Нурмагомедовым
Фото: ufc.com
Заключительная пятиминутка началась с тейкдауна в исполнении Андраде. Однако Саид смог выбраться из объятий Дугласа. Но ему нужно было взвинчивать обороты. И он ответил несколькими ударами и тейкдауном. А затем Нурмагомедов отбивался, лёжа на спине. На последней минуте бразилец снова был точнее и предпочтительнее в стойке.
Но статистика выглядела следующим образом — по попаданиям в голову почти двукратное преимущество (26:14) в пользу россиянина. А по суммарному количеству акцентированных ударов была ничья — 41:41. Видимо поэтому судьи единогласно отдали победу нашему бойцу (30:27, 29:28, 29:28). Очень неоднозначный триумф для дагестанского бойца. Андраде выглядел собраннее, но Нурмагомедов дрался ярче. Поздравляем Саида с победой! И надеемся, что его запрос подраться с представителями топ-10 или топ-15 будет удовлетворён в ближайшее время.
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