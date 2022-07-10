Чисора реанимировал карьеру в 38 лет. Перебив Пулева, Дерек вошёл в шорт-лист на титульник

В субботу, 9 июля, в Лондоне состоялся матч-реванш между Дереком Чисорой и Кубратом Пулевым. Первая встреча шестилетней давности закончилась победой Пулева раздельным решением. Спустя шесть лет Чисора довёл число своих поражений до 12, а Пулев брал перерыв и дрался в организации с сомнительной репутацией Triller Fight Club.

Тем не менее даже в свои поздние годы Дерек неплохо дрался на самом высоком уровне и оказал достойное сопротивление Александру Усику и экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру. С обоими оппонентами британец продержался полную дистанцию. А болгарин после поражения от Энтони Джошуа нокаутом в 2020 году не дрался 1,5 года, пока не вернулся в Triller. Там он уверенно одолел малоизвестного американца Джерри Форреста решением судей.

И, несмотря на такой перерыв и тот факт, что Пулеву уже 41 год, именно он являлся фаворитом в реванше, а не сохраняющий неплохие кондиции 38-летний Чисора. Тем не менее вторая встреча вышла более напряжённой, чем первая. Пулев пытался приструнить Чисору джебом, но Дерек всё время уклонялся от ударов болгарина, работая «маятником». И это при том, что Чисоре 38 лет и на весах он показал на 4 кг больше, чем Кубрат.



Когда британец сближался и разбивал своего оппонента, Пулев вязал того в клинч. Но Чисора продолжал бить даже там. Но всё же болгарин смог нащупать дистанцию, откуда пробивал Дерека. И вместе с тем Чисора не сбавлял обороты и так же активно работал корпусом, уворачиваясь от ударов как средневес. К этому добавлялись размашистые тяжеловесные удары от британца, которые часто достигали цели. В седьмом раунде у Кубрата открылось рассечение над левым глазом, а в 10-м рассеклась правая бровь.

Кубрат Пулев и Дерек Чисора Фото: James Chance/Getty Images

Но у болгарина было немало успешных эпизодов, когда расстреливал зажатого у канатов Чисору. Это был очень близкий бой, где было трудно выбрать победителя. По статистике точных ударов, небольшое преимущество было у Пулева (200 против 177), но он выбросил на 270 ударов больше. А по силовым попаданиям ничья — 133:133.

Потому неудивительно, что судьи разделились в своём мнении. Болгарский судья отдал предпочтение своему соотечественнику 116-112, британский коллега ответил 116-114 в пользу Чисоры. И панамский судья выставил 116-112 также в пользу местного бойца. Таким образом, Дерек Чисора взял реванш у Пулева.

Дерек Чисора празднует победу над Кубратом Пулевым Фото: James Chance/Getty Images

Что дальше? Напомним, бой транслировался на стриминговой площадке DAZN. И с первого ряда на это зрелище смотрел Эдди Хирн. Очевидно, что победитель попадает под протекторат влиятельного промоутера, что сулит большие бои и хорошие деньги. Чисора реанимировал свою карьеру и точно получит один-два больших боя. Вероятно, что это будет титульник. Но это случится, только если Усик умудрится проиграть Джошуа в реванше. Для безопасной защиты поясов и пополнения наследия Хирн с лёгкой подачи подсунет Эй Джею тёртого калача Чисору.

В конце прошлого и начале этого года он изъявлял желание подраться с Деонтеем Уайлдером. На самом деле британец — идеальный соперник для возвращения Бронзового бомбардировщика в ринг. Чисора никому не даёт послаблений. Тайсон Фьюри и Виталий Кличко не дадут соврать.



Ещё есть №2 рейтинга WBC Джо Джойс, который метит на бой против Тайсона Фьюри. Но мы не знаем, что интересует Цыганского короля. Поэтому не стоит исключать очередное британское дерби. Вот мы и увидели, как у одного бойца открылось второе дыхание в 38 лет, а вместе с ним и большие возможности. А перед вторым закрылись все большие двери. И теперь Пулев будет востребован только среди малоизвестных промоушенов и сомнительных контор наподобие Triller Fight Club.