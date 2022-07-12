Бой Шлеменко и Исмаилова опять сорвался. И что теперь делать Шторму?

На конец августа планировался самый громкий бой года в российских ММА – Магомед Исмаилов должен был подраться с Александром Шлеменко в промоушене RCC. Поединок уже переносили с июля из-за травм бойцов, а теперь отложили ещё раз – причина та же, но инициатива исходила от Лысого хищника – он всё ещё не восстановился от повреждения.

Во время пресс-конференции в мае бойцы подписали контракты. Бой не должен сорваться, но его дата по-прежнему под вопросом. Исмаилов получил травму колена и весной перенёс операцию. Казалось, он восстановился – боец даже сам говорил об этом в интервью «Чемпионату».

Магомед Исмаилов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На пресс-конференции анонсировали и дату боя – 26 августа. Теперь точно известно, что Магомед в этом турнире участия не примет – по словам исполнительного директора RCC Николая Клименко, поединок Исмаилова и Шлеменко перенесётся на более поздний срок – на середину осени или начало зимы.

А что со Шлеменко?

Александр с турнира не снимался – ему найдут нового соперника, и он подерётся в назначенную дату 26 августа. В соглавном событии ивента состоится бой Ивана Штыркова. О будущем сопернике Шлеменко пока известно немного – несколько деталей рассказал сам Александр.

«Организация RCC предложила мне интересного соперника, сейчас идут с ним переговоры. Надеюсь, этот соперник и останется – у них ещё есть несколько вариантов. На самом деле, очень интересные и достойные замены. Это всё иностранцы, очень хорошо зарекомендовавшие себя в ММА, серьёзные бойцы», – поделился Шлеменко.

Александр Шлеменко Фото: РИА Новости

Почему бой Шлеменко и Исмаилова перенесён на такой поздний срок?

Вряд ли Исмаилов будет восстанавливаться до конца осени – дело в том, что у Шторма тоже есть планы. Пока Исмаилов долечивается, Александр хочет организовать крупное событие в Омске.

«Проблема была в том, что у Александра Шлеменко планировался бой, и из-за этого календарь немножко разбивается. То событие, где он должен принять участие в конце сентября, очень важно для него с точки зрения политики – он достаточно активный спортсмен. График сбивается, и нам приходится переносить бой на более поздний срок», – объяснил Николай Клименко.

Что именно планирует Шлеменко?

У Александра может состояться ещё один бой, но в собственном промоушене. Шторм уже радовал омичей приездом Андрея Корешкова, а теперь думает, чтобы возглавить ивент SFC в честь важного для горожан праздника.

«У нас в этом году очень важная дата для нашего региона – это 200 лет Омской области. Мы планируем сделать турнир SFC 5 в конце сентября. У меня есть большие планы – хотелось бы выступить на самом главном торжестве, возглавить турнир. Работаем над этим», – рассказал Шлеменко.

Александр Шлеменко Фото: РИА Новости

Шторм всё рассчитал?

Александр признался: он предполагал, что Исмаилов может сняться. Но несмотря на то что омский боец не будет простаивать, он расстроен таким положением дел. Хотя и здесь можно найти плюсы.

«Если честно, я предполагал, что Мага может не успеть и попросить ещё перенос. Потому что Мага такой осторожный боец, он хочет быть максимально уверенным в своей победе. Поэтому пусть готовится, надеюсь, наш поединок всё-таки состоится. Конечно, я расстроен, что бой перенесён. Хотелось быстрее Магу победить и пойти дальше, а так вся эта история растягивается. Уже и так многое затянуто. Единственное, что меня несильно расстраивает – у меня самого была травма. Я не просто сидел и ждал Магу. Я восстанавливался и сейчас восстанавливаюсь», – резюмировал боец.