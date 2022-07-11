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UFC Fight Night: Брайан Ортега — Яир Родригес, как Яир победил Корейского Зомби, нокаут, видео

Вырубил ударом-фантомом с локтя за секунду до сирены. Самый безумный нокаут в истории UFC
Евгений Нарижный
Как Родригес нокаутировал Корейского Зомби
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Яир Родригес знает, как забрать победу в уже проигранном бою.

Вечером 16 июля в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США, состоится турнир UFC Fight Night 210, в главном поединке которого сразятся Брайан Ортега и Яир Родригес. Ти-Сити в предыдущем поединке уступил Александру Волкановски, а Эль Пантера уступил Максу Холлоуэю – оба поединка завершились единогласными решениями судей. Несмотря на неудачные исходы, и Ортега, и Яир – элитные бойцы, которые всегда нацелены на нокаут.

Лучше всего это продемонстрировал Родригес в поединке против Корейского Зомби в ноябре 2018-го. Та схватка в мейн-ивенте UFC Fight Night вместила 593 удара, 245 из которых оказались акцентированными. Мексиканец уступал Чон Чхан Сону согласно запискам судей – он побывал в нокдауне, чаще пропускал и проигрывал корейцу в партере, где Зомби здорово контролировал Яира.

Чон Чхан Сон — Яир Родригес

Чон Чхан Сон — Яир Родригес

Фото: Chris Unger/Getty Images

По акцентированным ударам Родригес был лучше только в пятом отрезке, но это было уже не так важно – парни устроили такую рубку, что небольшое преимущество мало что значило. При решении важную роль играла полная картина, а она была не в пользу Эль Пантеры.

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Главный выстрел Яир нанёс в самом конце поединка. Примерно за 15 секунд до сирены оба бойца подняли руки, демонстрируя, что не боятся друг друга. Затем Родригес провёл комбинацию из нескольких ударов – сильного вреда она Зомби не нанесла, и тот ломанулся отвечать джебами. Но Яир увернулся от удара корейца, а когда поднял голову, тот уже замертво лежал на канвасе – параллельно мексиканец выбросил шальной локоть, который пришёлся прямо в челюсть Чон Чхан Сону.

Нокаут случился на отметке 4:59. Хитрым ударом Яир спас себя от поражения – по итогам четырёх предыдущих раундов счёт был 39:37, 39:37, 38:38. Даже если бы все судьи отдали пятый отрезок Родригесу, он проиграл бы раздельным решением.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ufcespagnol.

После поединка Корейский Зомби и Яир отправились в больницу. Чон Чхан Сон не искал оправданий обиднейшему проигрышу – такая рубка только подружила его с бывшим соперником. В клинике парни сделали совместное фото – теперь это, возможно, один из самых знаменитых снимков оппонентов после боя.

Финиш Яира стал самым поздним в истории UFC, его назвали лучшим в 2018 году, а Дана Уайт заявил, что это самый безумный нокаут на его памяти. Родригес пытался повторить подобное в поединке с Холлоуэем, но пробить челюсть Макса не удалось. Может, получится сотворить что-то похожее с Ортегой?

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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