В фильме «Бультерьер» с Минеевым слишком много драмы. Но актёр из Владимира крутой

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев развивается не только в смешанных единоборствах. В начале лета состоялась премьера фильма «Бультерьер» с Минеевым в главной роли – это уже второй полный метр с участием Владимира. Первой картиной был выпущенный в 2019 году «Русский рейд», где Волжанин играл главаря банды. Дебютная роль Минеева в кино не была связана со спортом, если не учитывать несколько сцен с драками. В «Бультерьере» режиссёра Василия Быстрова он сыграл практически самого себя – бойца ММА.
Герой Минеева, Макс Холодов, получился максимально трагичным. В детстве родной дедушка заменил юноше и родителей, и друзей, а в настоящем его никто не ценит. Окружение Холодова – люди, которые либо не верят в него, либо хотят заработать на бойце.
Владимир Минеев во время съёмок
Фото: кадр из фильма «Бультерьер»
Фильм вряд ли зацепит диалогами – реплики максимально простые и иногда предсказуемые. При просмотре создалось ощущение, что сюжетными поворотами режиссёр искусственно увеличивал уровень драматичности. Некоторые нелогичные поступки героев продвигали повествование вперёд, но при этом вызывали непонимание.
Иногда странные сюжетные твисты и вовсе удивляли бессмысленностью. Например, когда Холодов вы́ходил собаку, а затем натравил её на пса-обидчика, объясняя это тем, что каждый боец хочет взять реванш. Есть сомнения, насколько вообще эта мысль применима к собачьим боям и что она дала фильму.
Предъявлять претензии к актёрской игре Минеева было бы неправильно: нет сомнений, что Владимир сделал свою работу настолько профессионально, насколько позволяет опыт. В «Бультерьере» в целом подобрался неплохой каст, но сильнее всех выделяется Александр Михайлов, который играл дедушку главного героя. Михайлов – легенда советского кинематографа, в этом нет сомнений у тех, кто смотрел «Любовь и голуби», «Мужики!» и другие картины. Приятно удивила эпизодическая роль Сергея Селина – в последнее время Дукалис появляется в большом кино не так часто.
Если вам интересны российские ММА и кинематограф местного производства, фильм «Бультерьер» точно стоит посмотреть – хотя бы для того, чтобы иметь представление, что снял начинающий режиссёр Быстров, а также увидеть ещё один шаг Владимира Минеева в кино. Боец точно проявляет себя как минимум не стыдно, а как максимум – круто. Если Волжанин продолжит, то очень скоро люди будут покупать билеты исключительно из-за его лица на афише.
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