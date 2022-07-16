Давид уговорил Вагаба продолжать его бить. Чемпион просил судью прекратить этот сюр. Видео

Легендарный российский ринг-анонсер Александр Загорский был готов произнести традиционные слова перед титульным боем, слово взял Камил Гаджиев. Президент промоутерской компании AMC Fight Nights обратился к переполненному краснодарскому «Баскет-холлу» с просьбой не устраивать массовую потасовку ни во время главного боя вечера, ни после него. И до последнего не было понятно, чем всё закончится.

Поединок за звание чемпиона в полутяжёлом весе действительно ждали. В Краснодаре неистово поддерживали Давида Бархударяна в противостоянии с обладателем пояса Вагабом Вагабовым. Оно и понятно, 24-летний боец представляет этот южный российский город. А напротив него один из самых опасных бойцов России, идущий на серии из пяти побед. Поражение от Дмитрия Кудряшова по правилам бокса мы тут учитывать не будем.

Это уже после самого боя Вагаб расскажет о нормальных человеческих отношениях с Давидом, но перед самим поединком напряжение можно было ощутить физически. Чемпион выходил на этот поединок в статусе безоговорочного фаворита. Происходившее в первом раунде отлично укладывалось в хайлайт, который состоял из одного удара – лоу-кика в исполнении Бархударяна. А всё остальное можно было назвать тактической работой.

За настоящую работу бойцы принялись во второй пятиминутке. Чемпион контролировал центр октагона и диктовал свои условия. На последней минуте перевёл Давида в партер, где отгрузил ему изрядную порцию тяжёлых ударов. В том числе локтями. Третий раунд прошёл по всё тому же сценарию. Чемпион события не форсировал, контролируя дистанцию и выбрасывая удары руками. Цели достигали как одиночные, так и серии.

Ситуация стала накаляться в концовке раунда, когда Вагабов снёс Давида с ног сокрушительным лоу-киком в левое колено. От поражения Бархударяна спасла сирена. Но, как оказалось, ненадолго. Пока претендент восстанавливался в своём углу, вокруг октагона собралась внушительная толпа его поклонников. Единственное, что охране удалось сделать, так это локализовать близких Давида. Вернуть их на трибуны не представлялось возможным.

Ситуация накалялась, впереди были чемпионские раунды. И поддерживаемый залом Давид рванул в атаку, он выбросил акцентированный лоу-кик и мощную двойку в голову. Всё закончилось после дежурного, как показалось, не самого акцентированного лоу-кика от чемпиона. Но сработал накопительный эффект, и Давид повалился на канвас, прижавшись спиной к сетке.

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И тут началось странное. Нет, реакция Давида абсолютно понятна, он не хотел проигрывать по причине сдачи из-за травмы. И призвал соперника продолжить бой в партере. Чемпион вопросительно посмотрел на судью и принялся обозначать удары. Рефери проявлял ко всему происходящему абсолютное равнодушие. И тогда Вагабов начал молотить по голове соперника в полную силу, задавая судье вопрос «Ещё бить, ещё бить?».

В итоге судья сообразил, что в двух метрах от него, пусть и за сеткой, ошалевшие от происходящего близкие Давида и дальнейшее избиение лучше прекратить. После этого разумного, но сильно запоздалого решения отстоявший свой титул Вагаб сел рядом с поверженным соперником и обнял его.

В итоге всё закончилось тихо и мирно. И возникал только один вопрос — с кем драться Вагабову дальше. И здесь от президента лиги прозвучали удивительные слова. «Очень трудно найти для Вагаба соперника. Очень. Мне остаётся только ждать, когда кто-то бросит ему вызов», — сообщил Гаджиев. Что ж, интрига подвешена. Всё как мы любим.