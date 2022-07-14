«Выиграл у Емельяненко — побил старого алкаша». Горячее интервью с чемпионом Fight Nights

15 июля в краснодарском «Баскет-холле» состоится турнир AMC Fight Nights 113. Главным событием станет чемпионский поединок в полутяжёлом дивизионе между Давидом Бархударяном и Вагабом Вагабовым. А в соглавном бою сойдутся чемпион в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв и Руслан Колодко.

В преддверии турнира Бикрёв дал интервью «Чемпионату», где обсудили будущее Дмитрия в ММА и боксе, как ему предлагали бой с Александром Емельяненко и что он думает о нынешних выступлениях Емельяненко-младшего. А также он жёстко прошёлся по Александру Шлеменко и Магомеду Исмаилову.

— Дмитрий, вы выступаете в Fight Nights с самого первого боя (с перерывами на S-70). И сообщается, что ваш поединок против Руслана Колодко может стать последним в этой лиге. Правда ли это? Если да, то почему?

— Не знаю, кто это написал. Поэтому не могу прокомментировать, почему они так сделали. Я спрашивал у редакторов, они ничего вразумительного мне не ответили.



— А сколько боёв по контракту у вас осталось?

— Вообще на четыре боя я заключал. После боя с Колодко останется ещё два.



— Руслан Колодко — не слишком известный боец для российской аудитории. В Fight Nights он выступал всего лишь дважды. Что вам даст победа над ним, кроме гонорара?

— Отомщу за Лёху Махно и Максима Щекина, моих товарищей. Один из них по команде, другой по жизни.

Дмитрий Бикрёв Фото: Ил личного архива бойца

— Есть ли у вас планы после этого боя? Есть ли у вас желание снова сразиться с Тимуром Никулином, чтобы взять реванш?

— Да, в боксе есть гораздо интереснее предложения. С Никулиным просто предложили быстро выйти. Я не вижу в этом смысла, ну и команда тоже.



— Но если вам предложат ещё раз выйти с Никулиным, вы согласитесь выйти?

— Если поступит интересное предложение, то почему бы и нет? Я считаю, что это лёгкие деньги.



— А что вас вообще сподвигло попробовать себя в боксе?

— Интересный опыт, захотел открыть что-то новое для себя. Ну это новый рынок, более интересные предложения. В ММА есть бои, которые трудно воплотить в жизнь даже на площадке Fight Nights, а в боксе с этим проблем нет. Даже со всеми известными бойцами ММА не подерёшься в октагоне на территории Fight Nights, а по боксу — пожалуйста. Поэтому был сделан такой шаг для развития дальнейшего будущего.



— После боя с Никулиным у вас были предложения выступить в боксёрском ринге?

— Были и на июнь в том числе. Но из-за того, что у меня защита пояса, мы отложили. Вот в октябре будет какое-то крупное шоу на РЕН ТВ, которое я могу возглавить кое с кем. Сейчас у нас были только разговоры на эту тему.

Дмитрий Бикрёв и Тимур Никулин в поединке по правилам бокса Фото: Из личного архива Дмитрия Бикрёва

— У экс-чемпиона Fight Nights Армена Петросяна получилось пробиться в UFC. Не хотите ли попробовать себя в UFC, несмотря на то что вам 36 лет? Другой чемпион вашей лиги Нариман Аббасов также изъявил желание отобраться туда.

— Нариман всегда туда хотел, Нурулло Алиев — тоже. Да много кто, если честно. Я, наверное, отвечу сейчас, как Мариф Пираев, здесь всё хорошо и не вижу смысла газовать туда. Сейчас это не так актуально, как раньше. Политика изменилась, попадают туда какие-то непонятные бойцы.



И я не вижу, что там какой-то запредельный уровень. Много товарищей там отрабатывают номер за деньги. Когда меня спрашивают, я всегда говорю, что мне гораздо почётнее быть чемпионом в России, чем драться за границей ради непонятных перспектив.

— Как вам полусредний вес UFC? Насколько он, по вашему мнению, конкурентный?

— Да там все веса конкурентные, зрелищные. Один вопрос, что некоторым бойцам не дают ходу. Особенно заметно проявляется это в лёгком весе. Там идёт стагнация, непонятные какие-то движения. Никто ни с кем не хочет драться. Оливейру лишили пояса, хотя он выиграл бой. Непонятно, кому драться за титул. Поэтому там очень много политики, работы на зрителя и много акцента на продаже трансляций.



— То есть Махачев, по вашему мнению, не успеет стать чемпионом в этом году?

— Я вижу, что он должен драться с Оливейрой. Ну это логичный бой. Но UFC этого не видит и не увидит, скорее всего, в этом году. Такое ощущение, что они найдут другой путь для Оливейры.

— Макгрегор?

— Да, тень Макгрегора. Можно свести ещё с Дариушем, но он менее медийный. Думаю Махачеву не дадут ни Макгрегора, ни Оливейру. Там же есть любимцы американской публики Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер. В 70 кг достаточно людей качать платные трансляции.



— Ну вот Чендлер бросил вызов Исламу, пока Оливейра пытается заполучить бой с Конором.

— Да, они все друг друга [вызывают]. Да и Оливейра уже Махачева вызывает подраться за пояс. Типа я побью Махачева в Бразилии, и тогда Хабиб вернётся ради этого. Но это всё фантастика, если честно. Я вижу, что Махачев на другом уровне.



— Вы полагаете, что Ислам рано или поздно станет чемпионом UFC?

— Я надеюсь, что никакие технические проблемы не помешают ему, включая здоровье. У него есть все данные для этого. Не вижу никого, кто сможет остановить Ислама.

— Сейчас свободным агентом стал Сарнавский. Может, хотите сделать ему вызов и взять реванш за поражение?

— Мы сейчас с Сашей общаемся по-доброму, по-тёплому. У нас разные весовые, из-за чего наши пути не пересекаются. А тогда проиграл, ну и проиграл тот бой. Я не отпускал злобу на Сашу. И поэтому не вижу смысла что-то доказывать.



— То есть у вас не осталось даже спортивной злобы доказать, что вы лучше?

— Как про ревность любят говорить: если ты сомневаешься в себе, значит, ты не лучший человек. Здесь я не сомневаюсь. Это не мой вес. Я сделал попытку залезть туда, понял, что это не моё. Я не могу чувствовать себя нормально при такой весогонке. И Сашу тянуть за собой в 77 кг я не буду, и мне это не нужно. На этом всё и заканчивается на самом деле.



— Сейчас у вас в приоритете защита чемпионского пояса. У вас есть понимание, где дальше будете выступать — в боксёрском ринге или октагоне?

— Летом точно ничего не планирую, а вот осенью или ближе к зиме будем смотреть. Посмотрим, что предложат. Тут от рынка зависит. Может быть, будет суперпредложение, которое заставит пораньше выйти в ринг или клетку.



— А вам предлагали подраться в кулачных боях?

— Честно, никто не предлагал. Были разговоры, но они были ни о чём.

— Есть Александр Емельяненко, который на всё соглашается. Плюс бойцы ММА пробуют себя в других видах спорта.

— Слушай, мне предлагали подраться с Сашей Емельяненко, но мы отказались, потому что мне стало жалко дедушку. Его уже все бьют, надо его оставить в покое. И пускай дерётся с блогерами со своим уровнем, как он ведёт жизнь. Ну и на каком спортивном уровне он сейчас находится? Я считаю, что любой тяжеловес его побьёт. Выиграл у него — значит, побил старого алкаша. И что дальше — гордиться этим? Выходить на улицу и говорить: «А я вот Емельяненко отлупил» — ну не знаю… Только если какие-то деньги заработать, потом даже стыдно будет вспоминать про это.



— По вашему мнению, Дацик побьёт Емельяненко?

— Да.



— То есть вы не даёте Александру ни единого шанса на победу, даже если он будет соблюдать режим и тренироваться два-три месяца?

— Я смотрю, как он тренируется, и у меня кровь из глаз льётся. Мне его жалко — видно, как он страдает, бежит в лесу со скоростью муравья. Или когда он бьёт мешок — это очень смешно. Кроме смеха, это ничего не вызывает.

— А кто вам предлагал бой с Емельяненко?

— Камил (Гаджиев — президент AMC Fight Nights. — Прим. «Чемпионата»). Так получилось, что он хотел сделать турнир в Москве. И из-за того, что в 77 кг была стагнация и не понимали, что происходит, с кем драться. Он говорит мне: «С Сашей [Емельяненко] не хочешь подраться?». Подраться я с ним могу, мне не страшно, просто зачем это нужно? Ну и начались непонятные переговоры. В то же время у Сантоса слетел соперник, Гусейнов, кажется. Они поставили его с Сашей, и Сантос успешно финишировал.



— Какой ваш прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов?

— Полгода, а то и больше рассказываю всем, что этого боя не будет.



— Почему не верите?

— Это два блогера, которые поддерживают интерес к своим персонам.



— Вы даже Шлеменко готовы причислить к блогерам с его достижениями?

— Откровенно, да. Его уже называют омским экспертом. Ну и Мага в ту же тему окунулся — реагирует на всех, комментирует, выставляет свои мнения и т. д. Это уже не про спорт.

— Ну вы видите за ними вклад в популяризацию ММА за последнее время? Ведь чем чаще человек цитируется, тем чаще упоминается ММА. Вы не согласны с таким мнением?

— Честно, не сказал бы. Маловато популяризируется. Я вижу, что они только деньги зарабатывают и вызывают интерес к своей персоне. Но это никак не про популяризацию спорта. Это чисто работа на свой бренд на поле ММА, но ни в коем случае не нарративом. Ну может быть развитием можно назвать то, что Саша проводит свои турниры, это да.



А то, что Мага ходит по всем шоу и там везде как блогер берёт микрофон, выступает как ринг-анонсер и комментатор — просто подогревает интерес к местечковым мероприятиям своей персоной, но не более того. Ну и сам зарабатывает деньги, потому что каждый его приход оплачивается.