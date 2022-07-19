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UFC Long Island: Рики Симон — Джек Шор, результат боя, вражда между Петром Яном и Шоном О’Мэлли, видео

Сахарок, хватит мечтать о Яне. У тебя есть более опасные соседи. Видео
Денис Дорофеев
Рики Симон — Джек Шор
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Рики Симон показал на примере Джека Шора, что ждёт О’Мэлли.

Шон О’Мэлли продолжает штурмовать вершину легчайшего дивизиона через дерзкие заявления в соцсети. И он не унимается даже после прокола в бою с Педро Муньосом. Однако у него очень сильные соседи по рейтингу. Так, на турнире UFC Long Island пять бойцов получили бонусы за лучшее выступление. Одним из них стал соседствующий с Сахарком (прозвище О‘Мэлли. — Прим. «Чемпионата») Рики Симон, эффектно финишировавший непобеждённого валлийца Джека Шора.

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Симон шёл на 13-й строчке рейтинга, а Шор — на 14-й. Тем не менее фаворитом считался непобеждённый валлиец с рекордом 16-0. Из-за разницы в антропометрии (175 см против 167 см роста) в пользу Джека Шора американец постоянно сокращал дистанцию и пытался сделать тейкдаун. Одна попытка увенчалась успехом, но контроля добиться не удалось. Поэтому Рики прижимал валлийца к сетке, чтобы не давать тому работать в стойке. Таким образом, Симон взял первую пятиминутку.

Шор принялся забирать инициативу во втором раунде. И поначалу у него это получалось — он прижимал Симона к сетке, перебивал в стойке и пытался совершить тейкдаун. Однако к середине боя Рики ответил мощным слэмом, но Джеку удалось выбраться из удержания.

И затем Шор пропустил правый оверхенд навстречу, от которого валлийца повело. Симон сразу же набросился добивать — Джек отдал спину, что оказалось роковой ошибкой. Американец вышел на удушающий приём, и британец похлопал в знак сдачи. Джек Шор потерпел первое поражение в карьере, а Рики Симон одержал очень важную для себя победу.

После боя Симон оставил послание для Шона О’Мэлли:
«О'Мэлли, сахарное шоу подошло к концу. Я самый милый в легчайшем весе».

И благодаря такому яркому перформансу Рики удостоился не только бонусных $ 50 тыс., но и повышения в рейтинге. Он поднялся на 12-е место и обошёл О’Мэлли. Нужен ли ему теперь Сахарок — большой вопрос. Но Симон показал на примере непобеждённого Шора, что ждёт долговязого американца, если их сведут в октагон. Поэтому Шону пора забыть о Петре Яне и сосредоточиться на прямых конкурентах. Они не дремлют.

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Теги Бокс/ММА UFC Пётр Ян Шон О'Мэлли •••

Заглавное фото: Carmen Mandato/Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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