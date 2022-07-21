«Мешок, я тебя раскатаю!» Мага Исмаилов устроил взбучку звезде поп-ММА. Видео

У Магомеда Исмаилова появилось много свободного от тренировок времени – из-за восстановления один из самых медийных бойцов России подерётся с Александром Шлеменко в декабре. До этого момента у Шторма запланировано уже два поединка – они придутся кстати, если бой с Магой в итоге сорвётся. Похоже, Лысый хищник тоже решил озаботиться запасными вариантами – за ними он пошёл в поп-ММА.

Магомед уже не раз забегал на турниры разных промоушенов. В Hardcore ему уже предлагают подраться с Вячеславом Дациком по правилам бокса, а в Arena намечается другой вариант. В этой организации Мага стал практически постоянным ведущим – во время одного из турниров в клетку зашёл Тимур Никулин и вызвал Исмаилова на бой.

Никулин должен был сразиться по боксу с Владимиром Минеевым. Поединок официально анонсировали на 12 июня, а бойцы провели дуэль взглядов на газоне «ВТБ Арены», но в последний момент всё сорвалось. Теперь Тимур пытается заполучить ещё более интересный с точки зрения медийности вариант.

Бойцы устроили полушуточную-полусерьёзную потасовку в клетке. Никулин сразу понял, что лучше проявить инициативу, и после дежурных угроз начал бороть Исмаилова. Лысый хищник только посмеялся и дал охранникам команду оттащить дерзкого кулачного бойца. «Ты – мешок, я тебя раскатаю, ты с профессионалом разговариваешь!» – прикрикнул Мага для убедительности.

Права на видео принадлежат Arena. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Arena.

Бойцам организовали стердаун, но после слов Никулина о том, что Исмаилов его боится, Магомед не выдержал и повалил на канвас оппонента, оформив мощный тейкдаун, несмотря на противодействие бодигардов. «Это ММА, братишка! Забирайте меня, вы чего, пацаны! Ты этого хотел?» – кричал Мага сквозь смех, имитируя удары локтями.

Вторая попытка дуэли взглядов обернулась спорами, кто сильнее просел по кардио. Магомед заверил Никулина, что деньги за бой с ним будут самыми тяжёлыми в его жизни. Дату боя промоушен Arena не анонсировал, и пока всё шоу, которое устроили Исмаилов и Никулин, хоть и выглядело динамично, было лёгким и дружелюбным – как раз в стиле Маги, который ведёт себя так со всеми соперниками. Но Никулин известен склонностью к трэш-току, так что, если стороны подпишут контракт, сложно представить, к чему это приведёт.