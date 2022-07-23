Зубодробительный нокаут в Сочи. Дудаев отправил спать бразильского ветерана. Видео

Турнир ACA 141 получился увлекательным. Ярких боёв и неожиданных решений хватало, как и сочных нокаутов. Пожалуй, самую яркую победу вечера одержал Абдул-Рахман Дудаев, которому противостоял Джон Тейшейра. Оба бойца обладают громадным опытом: на двоих парни провели больше 70 поединков. Но большую часть побед они добыли сабмишенами и судейскими решениями – нокаут был маловероятен.

Однако спортсмены повели себя в октагоне совсем не так, как можно было бы ожидать. Никаких попыток тейкдауна: после недолгой разведки Дудаев и Тейшейра бросились жёстко рубиться. Размашистые удары руками и ногами поначалу не достигали цели – уклоны делали своё дело. Но вскоре эмоции взяли верх, и соперники попросту забыли о защите. Сначала зрители увидели ещё несколько промахов, а потом Дудаев неожиданно включил бэкфист.

Это стало ключевым решением Воина: удар рукой с разворота прилетел точно в челюсть Тейшейры. Тот рухнул как подкошенный – бой не продлился и минуты. Впрочем, разгорячённый Дудаев всё-таки рвался добить оппонента, остановить его сумел только настойчивый рефери. Шикарный нокаут, ставший лишь восьмым в длительной карьере Абдул-Рахмана! Удивительно, что с таким ударом он не является классическим нокаутёром.

Права на видео принадлежат промоушену АСА. Посмотреть ролик можно на официальном канале ACA на YouTube.

Зато не может не радовать спортивная активность Дудаева. Выигранный бой стал для него уже третьим в нынешнем календарном году. Да, порой у Воина случаются осечки, как в схватке с Рустамом Керимовым, но в целом набранный ход Абдул-Рахмана выглядит прекрасно. Будем надеяться, что впереди у него ещё немало успешных поединков и ярких побед. Такие нокауты, как сегодня, становятся украшением любого турнира.