Разбросала бодигардов UFC как детей. А Фьюри снилось такое на «О2-Арене»?

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, проходит уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, а в прелимах сошлись девушки наилегчайшей весовой категории – Молли Маккэнн и Ханна Голди. Британка по прозвищу Фрикаделька ярко проявила себя на прошлом лондонском турнире, когда нокаутировала бразильянку Луану Каролину.

Подружка Пэдди Пимблетта поняла, как завоёвывать любовь фанатов – мало просто ходить рядом с самым странным парнем из UFC, нужно ещё и красиво финишировать соперниц. Американка Ханна Голди продержалась ещё меньше, чем Каролина – тот же самый локоть прилетел ей в голову уже на четвёртой минуте первого раунда. Ханна поплыла, а Маккэнн быстро засыпала её добиваниями.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

После того как судья остановил поединок, Фрикаделька перемахнула через сетку, бойко растолкала всех охранников и бросилась обниматься с фанатами. Всё как в прошлый раз, только после победы над Каролиной девушку угощали пивом простые фанаты, а в этот раз – звёзды UFC, Йоанна Енджейчик и Майкл Чендлер.

Маккэнн, Енджейчик и Чендлер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Болельщики определённо без ума от Молли – такой приём на «О2-Арене» выдавали немногим. После этой победы Маккэнн наверняка войдёт в топ-15 наилегчайшего дивизиона – пока похоже, что девушка может стать новой звездой. Такая же жёсткая, как Валентина Шевченко, дерзкая, как Ронда Роузи, и в то же время способная развлекать публику, прямо как её друг Пимблетт.