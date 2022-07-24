«Могу разорвать тебя пополам!» Пухлый фанат разозлил бойца UFC и был жёстко побит. Видео

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, прошёл уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретились тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, а в соглавном событии ивента подрались Джек Херманссон и Крис Кёртис.

Американец Крис Кёртис по прозвищу Экшен-мэн уступил единогласным решением судей и не смог стать сенсацией года – всего девять месяцев назад он дебютировал в UFC, а в случае победы над Херманссоном вошёл бы в топ-15. Такой соперник ему оказался не по силам, зато Крис без проблем справился с одним из дерзких фанатов, бросивших ему вызов.

Крис Кёртис Фото: Mike Stobe/Getty Images

За несколько месяцев до UFC в Лондоне в зал, где занимаются Кёртис, а также топовый средневес Шон Стрикленд, зашёл неизвестный мужчина. По словам Стрикленда, он представился уличным бойцом, ​ударил тренера и пытался убедить присутствующих, что на улице его рекорд составляет 200-0.

Тогда Кёртис вызвал мужчину на спарринг в клетке. Экшен-мэн мог легко нокаутировать обезумевшего фаната или просто отправить его в больницу одним ударом, но Крис просто хотел преподать ему урок. «Руки выше!» – кричал Кёртис, но выдохшийся пухляш не слышал, и ему в подбородок прилетал лёгкий хай-кик. А после удара ногой в живот уличный боец согнулся, и поединок остановили. Однако мужчина чуть отдышался и заявил, что продолжит. Сила воли достойна уважения, но непонятно, кому и что он хотел доказать.

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Кёртис откровенно жалел толстячка, но всё равно избил его, сам того не желая. Когда фанат понял, что поединок продолжить не в состоянии, он раззадорил бойца ещё сильнее. Парень заявил, что нокаутировал бы Кёртиса, если бы не проблемы с кардио. «Надень чёртовы перчатки или уходи. Я играл с тобой, но мог бы разорвать тебя пополам. Знаешь, почему я вызвался первым, братан? Потому что все остальные здесь испортили бы твою жизнь. Если ты можешь выключить меня, сделай это. Докажи это прямо сейчас. Я, чёрт возьми, изменю твою жизнь навсегда», – психовал Кёртис.

Бойца пытался утихомирить Шон Стрикленд, а в этот момент фаната вытолкали за пределы зала. Другие присутствующие не захотели рисковать и устраивать ещё один спарринг с пухляком. Оно и понятно – никто не готов сесть в тюрьму по статье за непредумышленное убийство.