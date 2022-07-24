«Могу разорвать тебя пополам!» Пухлый фанат разозлил бойца UFC и был жёстко побит. Видео

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, прошёл уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретились тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, а в соглавном событии ивента подрались Джек Херманссон и Крис Кёртис.
Американец Крис Кёртис по прозвищу Экшен-мэн уступил единогласным решением судей и не смог стать сенсацией года – всего девять месяцев назад он дебютировал в UFC, а в случае победы над Херманссоном вошёл бы в топ-15. Такой соперник ему оказался не по силам, зато Крис без проблем справился с одним из дерзких фанатов, бросивших ему вызов.
Крис Кёртис
Фото: Mike Stobe/Getty Images
За несколько месяцев до UFC в Лондоне в зал, где занимаются Кёртис, а также топовый средневес Шон Стрикленд, зашёл неизвестный мужчина. По словам Стрикленда, он представился уличным бойцом, ударил тренера и пытался убедить присутствующих, что на улице его рекорд составляет 200-0.
Тогда Кёртис вызвал мужчину на спарринг в клетке. Экшен-мэн мог легко нокаутировать обезумевшего фаната или просто отправить его в больницу одним ударом, но Крис просто хотел преподать ему урок. «Руки выше!» – кричал Кёртис, но выдохшийся пухляш не слышал, и ему в подбородок прилетал лёгкий хай-кик. А после удара ногой в живот уличный боец согнулся, и поединок остановили. Однако мужчина чуть отдышался и заявил, что продолжит. Сила воли достойна уважения, но непонятно, кому и что он хотел доказать.
Права на видео принадлежат All Access MMA. Посмотреть видео можно на YouTube-канале All Access MMA.
Кёртис откровенно жалел толстячка, но всё равно избил его, сам того не желая. Когда фанат понял, что поединок продолжить не в состоянии, он раззадорил бойца ещё сильнее. Парень заявил, что нокаутировал бы Кёртиса, если бы не проблемы с кардио. «Надень чёртовы перчатки или уходи. Я играл с тобой, но мог бы разорвать тебя пополам. Знаешь, почему я вызвался первым, братан? Потому что все остальные здесь испортили бы твою жизнь. Если ты можешь выключить меня, сделай это. Докажи это прямо сейчас. Я, чёрт возьми, изменю твою жизнь навсегда», – психовал Кёртис.
Бойца пытался утихомирить Шон Стрикленд, а в этот момент фаната вытолкали за пределы зала. Другие присутствующие не захотели рисковать и устраивать ещё один спарринг с пухляком. Оно и понятно – никто не готов сесть в тюрьму по статье за непредумышленное убийство.
- 24 июля 2022
-
13:06
-
12:31
-
12:03
-
11:17
-
10:23
-
10:14
-
09:33
-
09:26
-
09:12
-
04:56
-
04:33
-
02:30
-
02:14
-
02:07
-
01:51
-
01:09
-
01:02
-
00:51
- 23 июля 2022
-
23:46
-
22:52
-
20:48
-
20:01
-
18:58
-
17:45
-
16:43
-
16:10
-
15:18
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:13
-
12:58
-
12:54
-
12:07
-
11:26