Чёрный Зверь легко отделался. Для Павловича нокаут за 55 секунд — далеко не рекорд. Видео

Сергей Павлович произвёл невероятный фурор на турнире UFC 277, уничтожив за 55 секунд грозного Деррика Льюиса. Однако некоторые эксперты, включая самого проигравшего бойца, утверждают, что остановка была преждевременной. Сам Сергей признался, что «увидел по его глазам, что он теряется». Тем более Чёрный Зверь известен своей живучестью и контратаками исподтишка.

Но если бы в октагоне был бы другой рефери или Дэн Мираглиотта не вмешался в поединок через 55 секунд после его начала, то мы уверены, что Сергей смог бы добить Льюиса и, возможно, отправить его в больницу прямиком с арены. В начале бойцовской карьеры Сергей наглядно продемонстрировал свои способности добивания. Тогда на его счету был всего лишь один профессиональный бой. Как и у его визави Сергея Буйначёва.

Буйначев начал поединок по принципу «лучшая защита — это нападение» и сделал проход в ноги. Однако Павлович смог отвести ноги назад и выйти в контратаку, а именно в позицию граунд-энд-паунд, откуда Сергей беспощадно забил своего оппонента. Буйначёв никак не отбивался и только закрыл голову. Поэтому через 20 секунд бой был остановлен. Пока это самый быстрый нокаут в карьере нашего бойца.

Видео доступно на канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV в YouTube. Права на видео принадлежат FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Видя, какую мощь содержат кулаки Павловича и с каким настроем он подошёл к поединку, Льюис должен признать себя счастливчиком и поблагодарить судью за то, что тот сохранил ему здоровье. Иначе он бы долго приходил в себя после разноса от российского бойца. Буйначёв вот просто закончил бойцовскую карьеру после того поединка.