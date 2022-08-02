«Просто лишился равновесия». В 2014 году Ковалёва впервые уронили — Крашер ответил жёстко

2 августа 2014 года Сергей Ковалёв проводил третью защиту чемпионского пояса WBO. Тогда Крашеру противостоял непобеждённый австралиец Блэйк Капарелло. Но явным фаворитом был, разумеется, наш чемпион, который не только не знал тогда поражений, но и заканчивал почти все свои бои досрочно. Того же самого нельзя сказать о его сопернике, на чьём счету всего лишь шесть из 19 побед нокаутом.

Однако австралиец смог удивить. Ковалёв в привычной манере прижимал оппонента к канатам. А сам Капарелло отбивался двойками, причём довольно эффективно. И после одной из них Сергей оказался в нокдауне. Крашер отлетел назад, но не присел на пятую точку, а только задел перчаткой канвас. Однако этого было достаточно, чтобы зафиксировать нокдаун, первый в карьере российского бойца. Зафиксируем: Ковалёва отправил на настил человек, который меньше 33% побед одержал нокаутом.

И Сергей проснулся от такой «плюхи» и начал взвинчивать обороты. В конце первой трёхминутки он смог потрясти Капарелло левым хуком, но того спас гонг. А уже во втором раунде Крашер наказал австралийца за дерзость. Сначала Ковалёв посадил его правым прямым в корпус. Но россиянин не сбавлял темп и продолжал разбивать оппонента. И через несколько секунд случился второй нокдаун, а следом и третий.

Видео доступно на канале HBOBoxing в YouТube. Права на видео принадлежат HBOBoxing.

Итого: Сергей затратил на своего оппонента менее пяти минут. Очевидно, что пропущенный в первом раунде удар разозлил нашего чемпиона не на шутку. И он сразу же достал все свои козыри. Вот таким опасным был пиковый Сергей Ковалёв. Своей беспощадностью он напоминал Артура Бетербиева. Однако сам Крашер отрицал факт нокдауна, утверждая, что просто потерял равновесие.



«Там не было настоящего нокдауна. Капарелло просто лишил меня равновесия. Но когда я пробил ему в корпус, подумал, что могу закончить бой. Почему бы и нет? Сюрпризом это точно не было», — сказал Ковалев.



На бое присутствовал будущий соперник Сергея Бернард Хопкинс, с которым он встретился через три месяца. И в самом важном поединке в карьере Ковалёв завоевал ещё два пояса. Но это уже другая история.