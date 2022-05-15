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Сергей Ковалёв — Тервел Пулев, следующий соперник Ковалёва, чемпионы в первом тяжёлом весе

Великое возвращение или короткая гастроль? Что будет с карьерой Сергея Ковалёва
Александр Фролов
Сергей Ковалёв — Тервел Пулев
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Крашер может дотянуться до четвёртого пояса. Лишь бы хватило сил.

Нынешняя весна стала триумфальной для российского бокса. Сначала сенсацию устроил Дмитрий Бивол, уверенно победивший великого Сауля Альвареса. Теперь выстрелил и Сергей Ковалёв: прославленный ветеран вернулся на ринг после 2,5 лет простоя и разобрал Тервела Пулева! Непобеждённый болгарин ничего не сумел противопоставить жёсткому джебу и быстрым контратакам Крашера.

После боя Сергей не скрывал радости, хотя и отметил проблемы с физическими кондициями: «После длительного перерыва немного сложно, но я вернулся. Теперь продолжу набирать форму. Конечно, я переживал о том, как пройдёт бой. Я пропустил много времени. Моему телу такой простой не пошёл на пользу. К этому поединку в моём теле прибавилось 10 фунтов. Хочу драться каждые три-четыре месяца. Думаю, следующий бой не будет сильно выше уровнем. Дайте мне ещё один поединок, и я буду готов».

А к чему хочет быть готов Крашер? Наверное, он имеет в виду чемпионский титул. Ранее Сергей рассказывал, что хочет завоевать четвёртый пояс в карьере — только теперь в первом тяжёлом весе. Это позволит стать Ковалёву первым россиянином, добившимся четырёх чемпионских званий в профессиональном боксе. Вопрос только в том, по силам ли Сергею подобная серьёзная цель. Ведь ему уже 39 лет.

По бою с Пулевым уже можно сделать определённые выводы. Мастерство Ковалёва никуда не делось, боевой характер тоже на месте. Скорость немного упала, что объясняется переходом в другой вес и длительным простоем. Нет сомнений, что в следующем поединке Крашер будет выглядеть намного лучше. Да, есть проблемы с защитой, что тоже можно поправить — россиянину просто нужно набирать форму.

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Допустим, Ковалёв проведёт ещё один-два победных поединка, но кого из чемпионов реально отодвинуть? Первый тяжёлый вес — не самый простой дивизион, но далеко не все местные чемпионы являются непобедимыми. Пожалуй, можно сразу отмести Лоуренса Околи — британский чемпион WBO слишком молод и хорош для Ковалёва. Тягаться с Арсеном Гуламиряном, удерживающим пояс WBA, тоже будет сложно.

Сергей Ковалёв

Сергей Ковалёв

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Остаются Майрис Бриедис и Илунга Макабу. Латвийский боксёр, кстати, вскоре проведёт вторую защиту титула IBF. Он не сильно моложе Ковалёва, но для Сергея станет очень неудобным соперником из-за габаритов, скорости и бойцовского интеллекта. Макабу — куда более подходящая кандидатура. Конголезец представляет собой образец крепкого и одновременно несколько ограниченного боксёра. У Крашера будут шансы.

Конечно, сначала Ковалёву нужно окончательно привести себя в форму. Привыкнуть к новому весу, понемногу повышать уровень оппозиции. Через два-три поединка Сергей может оказаться готовым к чемпионскому бою. А тогда — кто знает? Возможно, Крашер действительно положит в копилку четвёртый титул вместо короткой гастроли. Таланта и навыков у Сергея точно хватает. Главное, чтобы выдержало тело.

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