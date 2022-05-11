«Овчарка ты ущербная». Как Ковалёв унижал фанатов и судился из-за избиения женщины

В ночь с 14 на 15 мая по московскому времени состоится возвращение Сергея Ковалёва. Когда-то один из лучших боксёров мира переживает не лучшие спортивные времена. Крашер не выходил в ринг уже 2,5 года, с тех пор как проиграл Канело Альваресу. Русский боксёр возвращается поединком против младшего брата Кубрата Пулева, Тервела. Всем прекрасно известно о сложном характере Ковалёва – перед поединком вспоминаем проступки некогда второго номера в рейтинге pound-for-pound.

Обворовывал уснувших на улице людей

Детство Сергея в Челябинске было таким жёстким, что подробностей он старается не рассказывать, но в интервью «Разговору по пятницам» обмолвился, что в 12 лет уже зарабатывал деньги. Помимо вполне легальных способов вроде перепродажи газет, мойки машин и сдачи стеклотары, Сергей с друзьями придумали и дополнительный источник дохода.

«Мужики шли с завода, на троих соображали прямо неподалёку. Мы эти бутылки подбирали. Если кто уснёт – обувь снимем, карманы выпотрошим. Сейчас стрёмно говорить, что работяг раздевали, – но ведь это правда. Мозгов у нас совсем не было. Не понимали, что делали. Что после того, как снял кроссовки? Ищешь, кому продать. Особо приводов, как ни странно, не было. В серьёзных вещах я не участвовал, чтоб по-настоящему загреметь», – рассказывал Ковалёв.

Сергей Ковалёв Фото: Getty Images

Унижал собственных фанатов

Ковалёв неоднократно обкладывал подписчиков за неугодные комментарии. После второго боя с Андре Уордом Сергею не понравилась претензия болельщика, который раскритиковал боксёра за подпись к фото на английском языке. «Всё в первую очередь постилось и писалось для продвижения боя, дура ты тупая, так как бой был на платной системе HBO PPV, где такие как ты не потратят и доллара, чтобы поддержать меня! Поэтому всё и писалось на английском языке, овчарка ты ущербная», – разразился боксёр.

Некоторые подписчики упрекали Крашера за некорректные посты в адрес Уорда. Им тоже досталось: «Народ! Всем тем, кому не нравится, что я гноблю Уорда своими постами, чтобы у того сыграло хоть какое-то самолюбие, если оно вообще есть, шли ***** [далеко]! И вообще отпишитесь отсюда и потеряйтесь! Дичи дырявые! Не для вас ****** [дураков] это делается! Я никогда не ныл и не собираюсь! У меня своё кино!»

Сергей Ковалёв Фото: Getty Images

Злоупотреблял алкоголем

В 2017 году Ковалёв признавался, что любит пиво и пьёт его каждый день. «Пил, потому что проблем из-за этого не возникало. Несколько баночек в день… Фактически каждый день. Одним словом, часто. И ничего страшного. Маленькие баночки – то, что надо. Но теперь я полностью завязал», – говорил Крашер.

Пиратил трансляцию боя Канело

Ковалёву грозили санкции от DAZN за нелегальную трансляцию поединка между чемпионом WВС и WBA в суперсреднем весе Саулем Альваресом и экс-чемпионом мира Каллумом Смитом. 20 декабря 2020 года Крашер вышел в прямой эфир личной соцсети и показал фанатам титульный бой. На пике трансляцию одновременно смотрели свыше 2500 зрителей. Сообщалось, что боксёр причинил DAZN финансовый ущерб в размере от $ 50 тыс. до $ 250 тыс.

Обвинялся в избиении модели

Летом 2018 года Крашера арестовали за нападение на женщину. Сообщалось, что Ковалёв ударил её кулаком по лицу. Модель Джейми Фротц заработала сотрясение мозга, сломанный нос и смещение диска на шее, но боксёр отрицал причастность к избиению.

«Я слышала, в социальных сетях он отрицает, что ударил меня по лицу. Тогда мне сложно понять, как он объяснит, откуда у меня разбитый нос, открытая рана на голове, сотрясение мозга и две травмы позвоночника? Он стоял в трёх футах от меня и был зол, что я не захотела заниматься с ним сексом, после чего он со злости пнул мою собаку Энни. Есть свидетель, который видел это своими глазами. К счастью, теперь он под следствием, и я подала на него иск на сумму $ 8 млн. Увы, теперь я знаю, как это, когда Ковалёв бьёт тебя по лицу. При этом он ударил меня без перчаток», – писала Фротц в соцсетях.

Сергей Ковалёв Фото: Getty Images

Весной 2019-го Ковалёва привлекли к ответственности: суд пришёл к выводу, что доказательств достаточно, чтобы начать разбирательство по обвинению в тяжком преступлении. В октябре 2020-го Ковалёв был приговорён к трём годам условно и двум дням отбытия наказания. От него также требовали пройти курс управления гневом и оплатить судебные издержки.

Ссорился с тренером

После второго поединка между Ковалёвым и Уордом тренер Джон Дэвид Джексон заявил, что больше не работает с Крашером. «Мы могли выиграть реванш, но Сергей начал зарабатывать хорошие деньги и стал самодовольным. Он больше не хотел тренироваться. С каждым новым лагерем был всё хуже и хуже. Я годами учил его работе на ближней дистанции, Дон Тёрнер — свидетель, — продолжил Джексон. Я ещё тогда сказал Дону, что если Уорд выдержит раннюю атаку, а затем проберётся на ближнюю дистанцию, то у Сергея будут неприятности. Всё так и вышло», – заявил Джексон.

Ковалёв сначала снисходительно отнёсся к словам коуча, заявив, что он хороший парень. Но спустя время Крашер мощно прошёлся по американцу. «Джон Дэвид Джексон был рядом просто как тень. Кроме лап, он вообще ничего не держал, да и это всё было одно и то же. Потом я уже понял, что это не тот тренер, но, с другой стороны, я просто не мог от него отказаться, потому что замены не было. Он везде ездил со мной просто как талисман. Победы идут, ну и ладно, пусть он будет. Один момент, конечно, неприятный — когда он есть, он же тренер и ему ведь надо платить, а работу ты по сути делаешь всю сам», – говорил Ковалёв.

Попался на допинге

В январе 2021-го проба Ковалёва дала положительный результат на наличие синтетического тестостерона. Ковалёв сдал тест 30 декабря в Лас-Вегасе, а результат обнародовали 13 января. Проба Б также дала положительный результат. Из-за проблем Сергея с запрещённым препаратом организаторы отменили его поединок против Бектемира Меликузиева. Возвращение стало возможным в мае того же года после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовало ВАДА.