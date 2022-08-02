Не спешите короновать Усика! Джошуа знает, как сделать украинцу больно

Осталось менее трёх недель до 20 августа. Именно в этот день Александр Усик и Энтони Джошуа снова сойдутся в ринге. В прошлый раз украинец деклассировал британца. Отчего многие эксперты считают, что исход реванша будет аналогичным. К тому же из стана Александра распространялись слухи, как он разбивал своих спарринг-партнёров, из-за чего создавалось впечатление, что Усик нацелен на нокаут.

Мы не знаем, что наготовил Усик к реваншу и менял ли он что-то по сравнению с прошлой подготовкой. Но мы уверены в том, что Джошуа выйдет на бой с новым планом, написанным с чистого листа. Для этого на помощь был призван известный специалист Роберт Гарсия. Приглашение этого тренера говорит о том, что британец признал свои ошибки и желание их исправить.

Однако для этого нужны не только знания, как побить своего обидчика, но и кардинальные изменения внутри себя самого, чтобы бодаться на равных с чертовски шустрым и умным украинцем. Сразу скажем, что мы убеждены, что Джошуа выйдет с новым геймпланом, из-за чего мы рекомендуем не короновать Усика раньше времени. Но что же нужно сделать Джошуа, чтобы совершить апсет года?

Работать первым номером. В первой встрече Энтони стоял перед Усиком как вкопанный. А ему нужно перекрывать воздух, чтобы у украинца не было пространства для манёвра и движений. Если Джошуа будет активно прижимать Александра к канатам, тогда вероятность того, что британец достанет украинца, резко повысится. Не забываем, что для решения этой задачи будет отведено 12 раундов или 36 минут, чтобы потрясти действующего чемпиона. Посудите сами, какова вероятность того, что Джошуа сможет достать Усика за 36 минут?

Чаще выбрасывать силовые удары. Если британец подключит к высокому прессингу ударную мощь и сделает ставку на нокаут, Александру придётся совсем не сладко. Любой боец, кроме Флойда Мейвезера, чувствует себя некомфортно под давлением. А тут ещё давление с угрозой прилечь надолго. Это очень опасная смесь. Однако тут есть обратная сторона монеты — Джошуа может вымахаться раньше времени, чем Усик вполне способен воспользоваться во второй половине боя, если план британца не сработает.

Энтони Джошуа пробил Энди Руиса Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Уменьшение мышечной массы. Это вообще то, чем Джошуа должен заниматься прямо сейчас. Из-за мышц Энтони только внешне выглядит впечатляюще, а в ринге был деревянным. Именно по этой причине он двигался довольно скованно. Об этом, между прочим. не так давно говорил экс-чемпион мира по боксу Андре Уорд.

Но Энтони уже делал так один раз специально для реванша с Энди Руисом. И он порхал как бабочка вокруг мексиканца и смог вернуть себе пояса. Здесь также важно повторить этот трюк, иначе Усик снова одурачит Джошуа. Или, скорее, британец просто не угонится за украинцем.

Сейчас, чтобы соперничать с таким маневренным и подвижным бойцом, как Александр Усик, нужно принимать его правила игры. Если Джошуа сбросит с себя мышечный «корсет» и сохранит ударную мощь, тогда Усику может не поздоровиться. Но только ринг покажет, как Энтони Джошуа распорядился временем. А на это у него был почти целый год.