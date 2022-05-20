Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева

25 июля ожидается долгожданный матч-реванш между чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа. Усик вовсю готовится доказать своё превосходство. А Джошуа собирается удивить мир своим геймпланом. Недавно британец признался, что он будет готовить план на бой, чего ранее никогда не делал.

«Я бы сказал, что мы нацеленно работаем над геймпланом на бой. Я во многом связывал успех со своими способностями… Этого было недостаточно, так что теперь я собираюсь попробовать поработать над геймпланом и посмотреть, как оно пойдёт», — сказал Джошуа в недавней беседе с журналистом Майклом Бенсоном.



То есть раньше Энтони выезжал на своём багаже, не прибегая к тактике на бой. Это, конечно, похвально, но вы посмотрите на его арсенал. Если вынести за скобки габариты, то у него ничего не остаётся, кроме мощи. Он брал своё антропометрией и атлетичным телосложением.

Англичанин не работает корпусом, не умеет уклоняться и нырять, с трудом перебирает ногами (он один раз включал их, чтобы бегать от пухлого Энди Руиса) и постоянно застаивается. А ещё оказывается, он не знает, что такое тактика. Его доминирование — это прямое оскорбление бокса, стандарты которого задал ещё Мохаммед Али. Тони Роббинс точно в восторге от такой аферы.



Удивительно, как он умудрился протянуть так долго в статусе суперзвезды на своих скиллах. И только в 32 года задумался о разработке геймплана на бой. В то же время Джошуа действительно ничего особенного не умеет в ринге. Ему повезло столкнуться с поздними Кличко и Поветкиным, которые доставили британцу немало проблем. Его грохнул амбассадор батончиков марки «Сникерс» Энди Руис. А Усик и вовсе деклассировал переоценённого британца.

Энтони Джошуа и Энди Руис Фото: Nick Potts/Getty Images

Джошуа едва ли не худший чемпион мира в тяжёлом весе со времён Николая Валуева. Однако наш боец успел освоить тактические азы. Но по скиллам они несильно друг от друга отличаются. Оба бойца не особо подвижны, что нивелировали исключительно антропометрией. Хотя до Джошуа ещё были случайные персонажи в лице Лукаса Брауна, Джозефа Паркера и Чарльза Мартина, но их быстро разули, чтобы мир не успел запомнить их с поясом на плече. Они просто пережиток прошлого застоя, затянувшегося после эпохи Кличко.

И именно сейчас, в 2022 году, Джошуа решил призадуматься о заготовках под Усика. Только он не учитывает тот факт, что украинец продумывает их на каждый свой поединок. Декласс Марко Хука, Мурата Гассиева, того же Энтони и других бойцов не был бы возможен без геймплана.



Но британец почему-то не подумал, что ему стоит менять свою технику, потому что она у него на таком же низком уровне, как и бойцовский интеллект. Ему не совладать с гениальным украинцем, который постоянно думает на несколько шагов вперёд. Джошуа обречён на провал, вне зависимости от того, как он готовится к реваншу. Уже поздно исправлять ситуацию. Его время истекло, как и эпоха.

Александр Усик и Энтони Джошуа Фото: Julian Finney/Getty Images

Гегемония британца до прошлогоднего триумфа Усика говорит о том, насколько низко пал супертяжёлый вес, что им правили настолько посредственные бойцы, как Джошуа и Уайлдер. Благо на сцену ворвались Тайсон Фьюри и Александр Усик, которые избавили нас от этих инородных элементов и вернули престиж «королевскому» дивизиону.



Этот случай показывает, что необязательно быть самым талантливым, чтобы создать себе имидж и ореол непобедимости. Главное — располагать правильными людьми возле себя. Эдди Хирну удавалось промывать нам мозги на протяжении почти 10 лет. Но этим летом Усик поставит жирную точку в чемпионских амбициях Джошуа. И тогда Хирну придётся искать новый «золотой актив».