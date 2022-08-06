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Вячеслав Дацик — Джефф Монсон, результат боя, кто выиграл

Договорняк? Нет, ребята, взаимное уважение Монсона и Дацика
Денис Дорофеев
Вячеслав Дацик — Джефф Монсон. Обзор
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А так, да. Вы же забрали свои призовые из контор.

Вечером, 5 августа, прошёл очередной Бойцовский клуб РЕН ТВ. На этот раз кард возглавили Вячеслав Дацик и заслуженный ветеран ММА Джефф Монсон. Рыжему Тарзану 42 года, но он переживает вторую молодость. Что он отразил на Бигфуте Силве этим летом. А Монсону 51 год. И он, напротив, скатывался к заслуженной пенсии. Тем более поединок против Александра Емельяненко на голых кулаках в феврале этого года никого не убедили. Поэтому ожидалась казнь Снеговика, даже по правилам ММА.

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Однако бойцы смогли удивить. Сначала Дацик наивно пытался уронить Монсона кувырком. Но Снеговик не последовал примеру Андрея Орловского и успешно увернулся, как в первом, так и в третьем раундах. А затем 51-летний Джефф умудрился уложить Тарзана на канвас и едва его там не финишировал. Но если бы не двухминутный формат раунда, Монсон точно бы успел забить Дацика.

Поэтому Вячеслав не имел права проигрывать в последующих двух раундах. Сначала он просто гонял своего возрастного визави вдоль сетки и обстреливал его голову и корпус. А в заключительной двухминутке амбал Дацик смог бросить обладателя чёрного пояса по БЖЖ через себя. И казалось, что Вячеслав финиширует Монсона.

Но Рыжий Тарзан удивил нас. Вместо того, чтобы избить оппонента, он проявил уважение к нему и просто гладил голову Снеговика своими кулаками. Затем Дацик просто встал и дал Монсону шанс на тейкдаун через проход в ноги. Джефф отчаянно гонялся за Славой, но эта беготня закончилась ничем. В итоге, судьи выставили одинаковые 29-28 в пользу Рыжего Тарзана.

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Справедливая победа на классе в копилку Дацика. Он показал, что готов биться с профессиональными бойцами ММА. А то, что было с Монсоном, это прежде всего уважение к сопернику и чистое мастерство безо всякого читерства. Даже в свои 42 года Вячеслав до сих пор в порядке. Поэтому пора промоутерам из профессиональных лиг обратить внимание на Рыжего Тарзана.

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