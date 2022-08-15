Укладывал кирпичи и едва не угодил в тюрьму на 10 лет. Неизвестные факты об Энтони Джошуа

Уже в эту субботу, 20 августа, Александр Усик проведёт защиту чемпионских поясов в тяжёлом весе против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. В прошлый раз украинец деклассировал британца, но Эй Джей активировал пункт об обязательном реванше. Расклады перед боем ясны, но тем не менее Джошуа нельзя списывать со счетов, особенно глядя на его бэкграунд. В связи с этим вспоминаем самые примечательные факты из жизни Энтони.

Имеет ирландские корни

Джошуа родился в лондонском пригороде Уотфорд, но провёл детство в Нигерии. Дело в том, что его родители — нигерийцы, а отец вдобавок имеет ирландские корни. До 12 лет Энтони прожил на африканском континенте. Затем из-за развода родителей он вместе с мамой вернулся в Англию. Но Джошуа не забыл про свои корни и в осознанном возрасте набил на правом плече татуировку с изображением Африки, где выделены контуры Нигерии.

Проблемы с законом

Энтони был проблемным подростком, что удивительно, глядя на его текущий имидж. Но он мог загреметь в тюрьму аж на 10 лет за уличные драки. Однако в 2009 году парня приговорили всего лишь к году домашнего ареста и к 100 часам исправительных работ. Именно тот эпизод бесповоротно изменил жизнь бойца, и он больше не соприкасался с улицей.

Пришёл в бокс в 18 лет и стал олимпийским чемпионом

В зал бокса Джошуа пришёл позже Александра Усика. Усику было 15, когда он впервые оказался в боксёрской секции, а Энтони было 18. Но британец сразу же смог заявить о себе во всеуслышание, одержав ряд громких побед. И в 2010 году им заинтересовались промоутеры, предложив £ 50 тысяч подъёмных за переход в профи. Однако Джошуа отказался ради домашней Олимпиады в Лондоне.

Энтони добился заветной цели и стал олимпийским чемпионом в тяжёлом весе спустя всего пять лет с начала занятий боксом. Однако турнирный путь на Играх был совсем не простым. Ему противостоял известный кубинец Эрисланди Савон (17:16), сын легендарного Феликса Савона, казахстанец Иван Дычко (13:11) и именитый итальянец Роберто Камарелле. Финальный поединок против итальянца закончился вничью 18:18, но судьи отдали предпочтение Джошуа. Спустя год его наградили почётным орденом Британской Империи.

Работал на стройке

Во время выступлений на любительском уровне Джошуа работал на стройке, где укладывал кирпичи. Если бы не триумф на Олимпиаде со всеми вытекающими последствиями, британец так и остался бы пылить на одной из строительных площадок Лондона.

Увлечение шахматами

Одним из кумиров Джошуа является Леннокс Льюис. Именно он привил Энтони увлечение шахматами. Вот что говорил сам Энтони про это хобби:

«Шахматы — это то же самое, что и в ринге. Нужно взять одну из фигур противника, а затем контратаковать. Вам нужно всё время быть на два хода впереди».

Посмотрим, удастся ли ему воплотить эту мысль в реванше с Усиком. В прошлый раз всё вышло наоборот.

Пробежал стометровку быстрее олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике

На местном спортивном телепроекте «Суперзвёзды» Джошуа зарубился с олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике на дистанциях 5000 и 10 000 метров сэром Мо Фарахом. И в 100-метровом забеге боксёр обогнал титулованного стайера, пробежав дистанцию за 11,53 секунды. Неплохо для качка весом свыше 100 кг.