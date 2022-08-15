Получал копытом в голову и мечтает об исчезновении денег. Интересные факты об Усике

Осталось всего несколько дней до самого ожидаемого боксёрского боя года. 20 августа Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш, на кону будeт несколько поясов супертяжёлого веса. В первом поединке украинец устроил сенсацию, легко и красиво разбив британского великана. Усик победил единогласным судейским решением, но сумеет ли он снова одолеть Джошуа? Пока мы в предвкушении, давайте вспомним самые интересные факты об Александре.

Будущий чемпион в тяжёлом и супертяжёлом весе родился в крымском Симферополе. Однако до 12 лет Александр жил со своей мамой в селе Рыботин, расположенном в Черниговской области. После возвращения в Симферополь мальчик начал заниматься спортом. Любопытно, что Усик начинал с дзюдо, футбола и даже пробовал себя в танцах! В бокс он попал только в 15 лет — довольно поздний возраст для того, чтобы стать звездой.

К вере в бога Александр пришёл ещё в юном возрасте. Мальчик чудом выжил после того, как его в голову лягнул конь. После чего пошёл в церковь, чтобы поблагодарить бога. И стал верующим. Кстати, лучший друг Александра — ещё один православный боксёр Василий Ломаченко. Спортсмены познакомились, когда были совсем юными, полноценная дружба началась несколько позже. Поддержка перед боями, визиты в гости и даже крещение детей друг друга — Усик и Ломаченко сейчас — лучшие друзья.

Любимая награда Александра — вовсе не многочисленные чемпионские пояса, завоёванные в тяжёлом и супертяжёлом весе. Больше всего украинец ценит золотую медаль, добытую на Олимпиаде в Лондоне.

«Олимпийское золото я считаю высшим достижением в своей карьере. Для меня на данный момент нет ничего выше, включая мои пояса в тяжёлом весе или те, которые у меня есть в супертяжёлом весе. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжёлом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса», — приводит слова Усика Mirror.

Александр Усик Фото: Julian Finney/Getty Images

Кстати, совсем недавно Александр дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за клуб «Полесье». Боксёр продемонстрировал достойное мастерство, показав всё, чему его учили в футбольной школе. Только Усик мечтает не о карьере футболиста, его давняя детская мечта — наивнее и чище.

«Мечтаю о невыполнимых вещах. Я смотрел фильм про Аладдина и хотел найти лампу, чтобы потереть её и этот чувак джинн бы вышел. Я бы убрал всё оружие в мире, которое есть, и все деньги».