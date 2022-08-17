Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Виталий Кличко, победа, Херби Хайд, биография, украинский боксёр

Будущий мэр Киева «отправил за решётку» звезду Лондона. Молодой Кличко был беспощаден
Александр Фролов
Виталий Кличко
Комментарии
Потом Виталия будут называть скучным боксёром. Но в 1999 году его считали сильнее Тайсона.

Молодому поколению любителей спорта Владимир Кличко известен куда лучше, нежели его брат Виталий. Кличко-младший завершил карьеру на несколько лет позже, уйдя на покой после громких поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. А вот Виталий Кличко повесил перчатки «скучно» — на серии из 12 побед. А потом активно занялся политикой, и теперь его больше знают как мэра Киева. Но Кличко-старший был гениальным боксёром и разрушил карьеру многим звёздам.

Например, после встречи с Виталием пошла под откос спортивная судьба Херби Хайда. Британец нигерийского происхождения был любимой звездой Лондона: шёл практически без поражений и уверенно удерживал чемпионский титул по версии WBO. Благодаря отличной пластичности и мощному удару Хайд получил красивое прозвище Танцующий разрушитель. Казалось, именно нигерийский британец сможет стать тем, кто остановит фантастический взлёт Виталия Кличко.

И поединок за титул WBO в 1999 году действительно начался под диктовку Хайда. Британец переигрывал украинца за счёт отличного движения, уклонялся от ударов соперника и выбрасывал быстрые серии. Зато во втором раунде Кличко явно вышел с твёрдым намерением разбить оппонента. Виталий мгновенно повалил Херби могучим боковым ударом. Чемпион поднялся, однако до перерыва не достоял — пропустил ещё пару бомб и улетел в нокаут.

«Путин делает всё в интересах России». Неожиданные откровения от Виталия Кличко «Путин делает всё в интересах России». Неожиданные откровения от Виталия Кличко
Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов
Виталия Кличко вырубили мощной вертушкой. Это было его единственное поражение нокаутом Виталия Кличко вырубили мощной вертушкой. Это было его единственное поражение нокаутом

Поражение от Кличко стало для Хайда психологическим ударом. Танцующий разрушитель пустился во все тяжкие и оказался банкротом, проведя даже пару месяцев за решёткой. Дело было не только в финансовых проблемах — уроженец Нигерии начал заниматься откровенным хулиганством и постоянно оказывался в полиции. Казалось, этот парень никогда не вернётся в ринг, но через два года после поражения от Кличко британец снова пришёл в профессиональный бокс. И выглядел вполне достойно!

Виталий Кличко отправил Хайда в нокаут

Виталий Кличко отправил Хайда в нокаут

Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Хайду помогла смена весовой категории: он понял, что ему откровенно не хватает габаритов, и перешёл в первый тяжёлый вес. Там он практически всегда побеждал и даже завоевал пару второстепенных титулов перед окончательным уходом на покой в 2010 году. Увы, нарушать закон Херби не перестал. После цепочки новых уголовных дел бывший боксёр признал себя виновным в торговле наркотиками и снова отправился в тюрьму. Теперь уже надолго.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022