Будущий мэр Киева «отправил за решётку» звезду Лондона. Молодой Кличко был беспощаден

Молодому поколению любителей спорта Владимир Кличко известен куда лучше, нежели его брат Виталий. Кличко-младший завершил карьеру на несколько лет позже, уйдя на покой после громких поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. А вот Виталий Кличко повесил перчатки «скучно» — на серии из 12 побед. А потом активно занялся политикой, и теперь его больше знают как мэра Киева. Но Кличко-старший был гениальным боксёром и разрушил карьеру многим звёздам.

Например, после встречи с Виталием пошла под откос спортивная судьба Херби Хайда. Британец нигерийского происхождения был любимой звездой Лондона: шёл практически без поражений и уверенно удерживал чемпионский титул по версии WBO. Благодаря отличной пластичности и мощному удару Хайд получил красивое прозвище Танцующий разрушитель. Казалось, именно нигерийский британец сможет стать тем, кто остановит фантастический взлёт Виталия Кличко.

И поединок за титул WBO в 1999 году действительно начался под диктовку Хайда. Британец переигрывал украинца за счёт отличного движения, уклонялся от ударов соперника и выбрасывал быстрые серии. Зато во втором раунде Кличко явно вышел с твёрдым намерением разбить оппонента. Виталий мгновенно повалил Херби могучим боковым ударом. Чемпион поднялся, однако до перерыва не достоял — пропустил ещё пару бомб и улетел в нокаут.

Поражение от Кличко стало для Хайда психологическим ударом. Танцующий разрушитель пустился во все тяжкие и оказался банкротом, проведя даже пару месяцев за решёткой. Дело было не только в финансовых проблемах — уроженец Нигерии начал заниматься откровенным хулиганством и постоянно оказывался в полиции. Казалось, этот парень никогда не вернётся в ринг, но через два года после поражения от Кличко британец снова пришёл в профессиональный бокс. И выглядел вполне достойно!

Виталий Кличко отправил Хайда в нокаут Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Хайду помогла смена весовой категории: он понял, что ему откровенно не хватает габаритов, и перешёл в первый тяжёлый вес. Там он практически всегда побеждал и даже завоевал пару второстепенных титулов перед окончательным уходом на покой в 2010 году. Увы, нарушать закон Херби не перестал. После цепочки новых уголовных дел бывший боксёр признал себя виновным в торговле наркотиками и снова отправился в тюрьму. Теперь уже надолго.