Идеальный реванш от Джошуа. Как английский великан разбирал мексиканского толстяка. Видео

Перед реваншем с Александром Усиком букмекеры и большинство болельщиков считают Энтони Джошуа аутсайдером. Данная точка зрения имеет под собой солидный фундамент: в первом бою украинец буквально разбил своего британского соперника, забрав победу судейским решением. Причём дело даже не в результате — Усик выглядел в ринге боксёром совершенно другого класса, переиграв Энтони за счёт уникальной техники и работы ног. Но Джошуа точно может устроить сюрприз.

Напомним, английский великан уже оказывался в подобной ситуации. 1 июня 2019 года Энтони сенсационно проиграл забавному пухлячку Энди Руису, да ещё и техническим нокаутом! Джошуа считался абсолютным фаворитом, но не смог справиться с пушками смелого мексиканца. Тогда тоже говорили, что британцу лучше поскорее заканчивать карьеру, настолько неожиданным и позорным было поражение. Даже фанаты жёстко критиковали своего кумира.

Второй бой состоялся всего через полгода — причём тоже в Саудовской Аравии. Как и в случае с Усиком, Джошуа считался аутсайдером реванша. Тогда тоже говорили про отсутствие у боксёра с нигерийскими корнями характера и необходимого уровня мастерства. И, кстати, тоже советовали Энтони включить «бешеную агрессию», чтобы можно было сломить Руиса, серьёзно уступавшего в габаритах. Но британец пошёл совсем другим путём.

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Джошуа полностью изменил тактику и провёл максимально осторожный бой. Великан сумел полностью перестроить свой стиль и не стеснялся откровенно «велосипедить» в нужный момент. Энтони просто выкидывал удары и набирал очки, аккуратно уходя от атак Руиса. Да, выглядело это не слишком эффектно — в какой-то момент болельщики на арене даже начали огорчённо свистеть. Зато по итогам 12 раундов судья поднял руку Джошуа — уверенная победа судейским решением! И возвращение всех титулов в руки Энтони.

Поэтому не стоит заранее «закапывать» британца перед поединком с Усиком. Да, у Джошуа много недостатков — недостаток техники, выносливости и не самая устойчивая психика. Зато этот парень очень упрям и умеет извлекать уроки из своих ошибок. И, конечно, это блестящий боксёр. Именно поэтому реванш Усика и Джошуа ни в коем случае нельзя пропускать: поверьте, там ещё ничего не решено.

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