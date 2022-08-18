«Не знаю, что Джошуа делать в боксе, если он проиграет». Прогноз на главный бой года

Уже в эти выходные состоится главный бой года – Александр Усик снова встретится с Энтони Джошуа. Прошлогодний поединок закончился апсетом и деклассом британца. Но, несмотря на такой односторонний вынос, Джошуа активировал пункт о реванше. Только на этот раз эксперты и букмекеры на стороне Усика. Хотя Эй Джей решился на кардинальные перемены и променял своего давнего тренера Роба Маккрэкена на Роберта Гарсию. Однако поможет ли это в самом важном бою в карьере британца? Давайте разбираться.

На что стоит рассчитывать Джошуа в этот раз?

Главным козырем Эй Джея по-прежнему остаётся его ударная мощь. Это его визитная карточка, сделавшая ему имя. Ну и это тяжёлый вес, там всё может решить один удар. Однако этот удар нужно ещё донести. Вот над этим и работали в лагере. Прежде всего, новый тренер Роберт Гарсия напирал на ментальные проблемы, а именно на отсутствие инстинкта убийцы в первой встрече. Поэтому в стане команды делают ставку на агрессивный напор.

Но одной психологической накачки может не хватить, так как бой длится 12 раундов. И более лёгкий Усик вполне способен снова измотать англичанина. Поэтому Энтони подтягивал выносливость, о чём говорил один из спарринг-партнёров. В первой встрече в глаза бросалась разница в скорости движений и ударов. Это ещё один пункт, который Джошуа был обязан нивелировать. И этот пробел вполне реально восполнить за несколько месяцев.

Одним из способов повышения подвижности является уменьшение мышечной массы. Между первым и вторым боем с Энди Руисом Джошуа похудел на 5 кг. Здесь этот финт может снова пригодиться, так как нужно готовиться к полной дистанции, но с сохранением козырей. В этом случае нужно отказываться от горы мышц, которые сковывали бойца. Однако есть один пункт, который Джошуа ни за что не восполнит.

Александр Усик и Энтони Джошуа Фото: Julian Finney/Getty Images

Бойцовский интеллект на стороне Усика

Первая встреча указала на пропасть в бойцовском IQ между Усиком и Джошуа. Это просто небо и земля, хотя оба бойца становились олимпийскими чемпионами в один и тот же год. Но Александр показал манёвренность, богатый бойцовский арсенал и технику. Всего этого не было у Джошуа. И в реванше вряд ли он обзаведётся этими атрибутами. Независимо от того, в каком весе бойцы дерутся, в боксе мозги всегда стоят на первом месте. А в мышлении, равно как и в скорости принятия решений, у Усика явное преимущество, которое сохранится.

Всё-таки неспроста многие эксперты считают Усика одним из самых умных бойцов современности. Такие бойцы обычно держат в голове несколько вариантов развития событий в зависимости от контекста. Так, например, Александр смог перестроиться в поединках против Тони Беллью и Майриса Бриедиса, у которых вырвал победу. Поэтому не исключено, что Усик отдаст начало боя под изучение оппонента, чтобы потом разобрать его.

Что может помешать Усику победить

Всем известные события выбили многих людей из колеи. Профессиональные спортсмены тоже люди, и им свойственно проявлять эмоции. Очевидно, что Усик очень тяжело переживал случившееся. Но он нашел в себе силы покинуть родину для подготовки к реваншу. У Александра было около пяти месяцев, чтобы абстрагироваться от событий на Украине.

Ясное дело, что он в курсе повестки. Но вместе с тем Александр полностью сосредоточен на работе. И, по словам менеджера одного из спарринг-партнёров Усика, многие бойцы не выдерживают агрессии украинца и отправляются домой. Если верить этим высказываниям, тогда Джошуа ничего хорошего не ждёт и во втором бою.

Вывод

Несмотря на расклады, интриги в реванше не меньше, чем в первом бою. Если Джошуа действительно подтянет кардио и физику и вместе с тем сбросит с себя мышечный балласт, тогда шансы на обратный апсет возрастут. Тем не менее это по-прежнему противостояние бойцовского интеллекта и ударной мощи.

Джошуа обязан прибавлять по сравнению с осенью прошлого года. Если он снова выйдет в таком же плюшевом состоянии, тогда ему действительно стоит завязывать с боксом.



«Если Джошуа снова проиграет, то я не уверен, что он захочет оставаться. Он может уйти, если поймёт, что он здесь далеко не лучший. Энтони уже знает, чего ждать от Усика, и если даже в такой ситуации он снова проиграет, то ему, возможно, будет нечего тут делать.



У него всегда настрой победителя, и я не знаю, что ему делать в боксе дальше в случае нового поражения», — сказал бывший чемпион мира в тяжёлом весе Дэвид Хэй.