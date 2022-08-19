«Раздувшийся средневес не выдержит». Почему Усика считают маленьким и слабым?

Чем ближе самый ожидаемый боксёрский бой года, тем больше про него говорят. О реванше Александра Усика и Энтони Джошуа не высказался разве что ленивый — слишком горячая тема. Естественно, не мог пройти мимо и чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри. Знаменитый Цыганский король не стал изменять себе и снова дал совет Джошуа, одновременно поддев Усика. Фьюри вообще любит подшучивать над украинцем.

«Вот как Энтони Джошуа должен бить по корпусу Александра Усика. Я знаю, раздувшийся средневес не выдержит эти удары», — сказал Тайсон и даже показал, как именно должен атаковать британец.

Любимая тема для шуток Фьюри — рост и сила удара Усика. Но Тайсон здесь вовсе не одинок: большинство звёзд тяжёлого веса уверены, что украинцу остро не хватает мощи и габаритов. Даже победа над здоровяком Джошуа в первом бою практически не поколебала данную точку зрения. Многие тяжеловесы по-прежнему считают, что Энтони обязан спокойно «ломать» Александра за счёт физического превосходства. Но так ли это на самом деле?



Конечно, называть Усика средневесом — грубый перебор. Последний раз в данной весовой категории украинец выступал ещё в 16-летнем возрасте. Потом он перешёл в полутяжи и в таком статусе съездил на свою первую Олимпиаду. Но уже через год Александр идёт в первый тяжёлый вес, где добудет олимпийское золото и задержится на долгих 10 лет. Став абсолютным чемпионом мира в профессионалах.

По своим природным данным Усик вполне готов выступать в дивизионе «самых больших парней». Даже с учётом того, что требования к габаритам спортсменов в последние годы серьёзно выросли. Рост Усика — 191 сантиметр, он на 13 сантиметров выше Майка Тайсона! Да, украинец ниже Джошуа (198 сантиметров), Уайлдера (201 сантиметр) и тем более Фьюри (206 сантиметров). Но разница не такая значительная, как это может показаться.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Вес Усика имеет даже меньшее значение. Саша спокойно набирает нужную сотню килограммов, остальное — детали. Не стоит забывать, что лучшим нокаутёром тяжёлого веса остаётся Деонтей Уайлдер, всю карьеру весивший около 100-105 килограммов. Другое дело, что украинец в тяжёлом весе пока действительно не может показать нокаутирующую мощь. Возможно, ему и правда не хватает силёнок. Но так ли нужны Усику красивые нокауты?



Украинец на протяжении всей карьеры был «игровиком», рассчитанным на получение победы по очкам. Если получится отправить соперника на настил — хорошо, но это не является главной целью. В первом бою Усик едва не нокаутировал Джошуа, британца спас лишь финальный гонг. Именно в руках Александра сейчас большинство главных поясов тяжёлого веса, он неутомимо рвётся к величию. Поэтому вряд ли его габариты имеют хоть какое-то значение.