У «распухшего средневеса» Усика нет шансов в поединке с Фьюри. Украинец банально не дорос

В ночь с 20 на 21 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялся вечер бокса, в главном событии которого провели бой-реванш Александр Усик и Энтони Джошуа. Украинец победил соперника из Великобритании раздельным решением судей – двое отдали победу Александру, а третий выбрал Энтони (116:112, 115:113, 113:115). Усик защитил пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Для полного комплекта не хватает ещё одного ремня – от организации WBC. Этим поясом владеет Тайсон Фьюри, который ежедневно меняет решение о своём будущем.

После боя Тайсон завёлся – ему не понравился поединок. Цыганский король назвал этот чемпионский бой худшим из тех, что он видел. Фьюри пообещал, что лишит Усика всех поясов – украинец в ответ заявил, что будет драться либо с Тайсоном, либо ни с кем. Похоже, рубка двух величайших тяжей современности неизбежна.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Нет сомнений, что Фьюри будет серьёзным фаворитом у большинства букмекеров, экспертов и фанатов перед боем. Это не только не удивительно, но и логично: несмотря на две победы над Джошуа, Усик не доказал, что имеет превосходство над Тайсоном хотя бы в одном из аспектов.

Украинец выдал два отличных выступления, и надо отметить, что второй бой не был настолько близким, чтобы закончиться раздельным решением – непонятно, чем руководствовался третий судья при оценке. В этом и проблема: перед первым поединком все переоценивали Джошуа. Энтони заставил поверить, что осечка с Энди Руисом ничего не значит, а последующие победы – достаточная реабилитация, чтобы снова считать его одним из лучших в мире. Усик показал истинное место Джошуа, дважды изящно переиграв более габаритного соперника. С ещё более крупным Фьюри так не получится.

Можно ли вообще вспомнить откровенно слабый бой Фьюри? Вряд ли – в последние годы таких точно не случалось. Совсем недавно Тайсон дважды сломил сильнейшего нокаутёра мира и налегке защитил пояс в поединке с тем, кто закончил карьеру Поветкина. И если Диллиан Уайт – не уровень Усика, то Деонтей Уайлдер дал бы как минимум конкурентный бой украинцу.

Для Фьюри нет разницы, каких габаритов его оппоненты. Они могут быть высокими, как Уайлдер и Кличко, или мелкими, как Уайт. Усик ниже Тайсона на 15 сантиметров, а британец и сам посмеивается над габаритами украинца, называя его «распухшим средневесом». Усик никогда не бился с гигантами вроде Фьюри – ни один из его соперников не был выше Джошуа. Непонятно, как вообще украинец собирается биться с Тайсоном. С размахом рук британца держать на дистанции его не выйдет, а о досрочном завершении поединка в пользу Усика говорить не приходится: Александр крайне редко отправляет соперников в нокаут. Вряд ли Фьюри станет тем, кто впервые за четыре года упадёт от панча украинского боксёра.

Тайсон Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

Лучшее, на что может рассчитывать юркий Усик в поединке с величайшим боксёром XXI века – достойное поражение решением судей. Александру не удастся перестрелять Тайсона по очкам – скорее это сделает Фьюри и докажет, что габариты в боксе не стоит недооценивать. Украинский боксёр во всех смыслах не дорос до британца – как физически, так и по навыкам.