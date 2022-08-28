Исмаилов намерен отомстить за Шлеменко. Хитрый Мага всё продумал

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном поединке вечера Александр Шлеменко встретился с Александром Иличем. Сербский боец был призван заменить Магомеда Исмаилова, который не успел восстановиться от травмы к концу лета. Илич удивил всех фанатов ММА, нокаутировав Шторма на 21-й секунде первого раунда.

Дикий апсет поставил под вопрос дальнейшие планы сразу нескольких бойцов, но почти сразу после боя глава RCC Николай Клименко заявил, что поединок Шлеменко и Исмаилова состоится, несмотря на поражение. Мага тоже не против встретиться с Александром, тем более Лысый хищник и сам подходит к бою после неудачи в поединке с Владимиром Минеевым. Но перед встречей со Штормом Исмаилов проведёт ещё один поединок, и после поражения омского бойца у Маги появился выбор.

Если основным вариантом Исмаилова был бой по правилам бокса против Ивана Штыркова, то сразу после RCC 12 Мага начал раскачивать поединок с Иличем. Лысый хищник уже пообщался с сербом и предложил ему подраться, но пока не услышал положительный ответ. Согласие на такой бой пока не дал и Клименко – Николай не стал спешить, хотя Мага, похоже, был готов выйти в клетку с сербом в тот же вечер и отомстить за Шторма.

Похоже, Магомед потерял интерес к противостоянию со Штырковым – всё-таки с Иличем Исмаилову будет намного проще. Пусть серб и победил Шлеменко, для Маги он остаётся удобным соперником: высокий кикбоксёр без навыков в партере – отличный вариант. Лысому хищнику достаточно не поймать один из шальных ударов ногой, провести один тейкдаун, а дальше бой долго вряд ли продлится.

Магомед Исмаилов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Со Штырковым точно будет сложнее. Магомед уже побеждал Ивана по правилам ММА, но это случилось почти два года назад. С тех пор Иван заметно вырос как боец, а его ударная мощь по-настоящему впечатляет. Три последних боя Уральского Халка закончились нокаутами в первом раунде, а последний соперник, Насрудин Насрудинов – настоящий топ, несмотря на поражение в претендентской серии.

Исмаилов хитрит – вряд ли он избегает Штыркова, но точно осознаёт, что подраться с Иличем сейчас выгоднее. Возможно, за боксёрский бой с Иваном Мага заработает немного больше, но победа над сербом получится громче, а значит, можно увеличивать ценник на следующие выступления.