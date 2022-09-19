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Костя Цзю, золотая медаль, чемпионат мира по боксу, биография Цзю, главные достижения боксёра

Последний гладиатор разрушенной страны. Золото Цзю закрыло историю СССР
Александр Фролов
Костя Цзю, золотая медаль
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Костя сделал всё для родины. Но потом выбрал Австралию.

В 1991 году большинству граждан Советского Союза было не до спорта. Страна стремительно разваливалась: пагубные изменения заставляли людей сосредотачиваться на более важных вещах. Впрочем, даже в последний год существования СССР советские спортсмены продолжали приносить медали родине. Не стал исключением и чемпионат мира по боксу, состоявшийся в Сиэтле. Главным фаворитом в первом полусреднем весе был Костя Цзю — самый титулованный боксёр нашей сборной.

На счету Цзю, которому сегодня исполнилось 53 года, уже были победы на чемпионатах Европы и триумф на Играх доброй воли. А вот золота Олимпийских игр не было: в 1988 году Костя вылетел в четвертьфинале, уступив Андреасу Цюлову. Поэтому советский боксёр твёрдо нацелился выиграть чемпионат мира: ему хотелось добыть как можно больше медалей, прежде чем перейти в профессионалы. Да, хотя советский строй ещё существовал, Цзю уже задумывался о возможном переходе в профи. Но пока он защищал цвета СССР.

В Сиэтле Константин начал доминировать с первого боя. Сначала уроженец Серова досрочно победил мексиканца Альбертано Кабальеро во втором раунде, его следующей жертвой стал Анибаль Асеведо – 29:10. В полуфинале Цзю и вовсе ждала лёгкая прогулка: техническое превосходство советского спортсмена над нигерийцем Мозесом Джеймсом доказывает разгромный счёт 25:4! А вот в финале Костю готовился проверить Вернон Форрест, бывший «тёмной лошадкой».

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Американец позже станет чемпионом мира в профессионалах, как и Цзю. Но полноценно противостоять боксёру из СССР Форрест сумел только в одном раунде. Хотя Костя заметно уступал оппоненту в росте, его скорость и техника стали для Вернона непреодолимым препятствием. Советский спортсмен работал легко и спокойно, выиграв со счётом 32:9 и став чемпионом мира. Это золото оказалось единственным для нашей сборной и последним в её истории: совсем скоро СССР распадётся официально. Советский бокс останется лишь воспоминанием.

Костя Цзю

Костя Цзю

Фото: Matt Turner/Getty Images

Победа стала для Цзю судьбоносной: именно на турнире в Австралии его заметили местные тренеры и промоутеры. Вскоре Константин переберëтся в новую для себя страну, дебютировав в Мельбурне на профессиональном ринге, а дальше — уже история. Знаменитый спортсмен на долгие годы станет жителем Австралии, где позже родятся его сыновья, тоже будущие боксёры. Будем надеяться, что Тимофей и Никита как минимум повторят достижения своего легендарного отца.

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