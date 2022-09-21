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Бойца Слима Трабелси уволили из UFC спустя сутки после перехода, причина увольнения, при чём тут Фернанд Лопес

Контракт с UFC на один день. Пришествие нового Нганну заблокировал тренер
Денис Дорофеев
Бойца Слима Трабелси уволили из UFC
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Трабелси даже успели дать соперника на UFC 280.

12 сентября стало известно о переходе перспективного тяжеловеса Слима Трабелси в UFC. Незадолго до этого Слим стал чемпионом во французском промоушене Ares FC. На этот бой приезжал один из матчмейкеров UFC Мик Мейнард. Мейнард был настолько впечатлён его перфомансом, что заключил с ним контракт менее чем через две недели. Тогда был досрочно повержен узбекский боец Азамат Нуфтиллаев. Информацию про контракт дал известный инсайдер Бретт Окамото.

«UFC подписал контракт с тунисским тяжеловесом Слимом Трабелси, и он дебютирует в промоушене против Паркера Портера на турнире UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. Трабелси — бывший борец, тренирующийся в зале ММА Factory. Он тренировался с Нганну и Ганом. Он — один из тех, за кем стоит следить», — написал Окамото.

Однако переход тунисского проспекта сорвался по непредвиденным причинам. При этом он успел попрощаться с французской лигой в соцсетях, как это делают футболисты при переходе в другую команду. Его заблокировал известный тренер Фернанд Лопес, открывший миру королей тяжёлого веса Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана.

«Чтобы драться в Ares FC, мы были обязаны сотрудничать с Лопесом. Изначально он сказал мне – вот тебе контракт на четыре боя в Ares, и, если позвонят из UFC, я позволю тебе уйти к ним.

Я доверился ему и подписал контракт, но, когда меня позвали в UFC, он заблокировал моё подписание действующим контрактом с Ares. В UFC меня подписал Али Абдель-Азиз, и я должен был драться 22 октября в Абу-Даби, но Фернанд заблокировал соглашение.

Он звонил Али и требовал € 90 тысяч за то, что отпустит меня в UFC. Али предложил ему процент от моих будущих гонораров в UFC, но он отказался», — рассказал Трабелси.

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Так, а почему этот известный тренер заблокировал переход в престижный промоушен? Кроме того, что Лопес владеет залом MMA Factory и тренирует топовых бойцов, он ещё является спортивным директором Ares FC. То есть он ищет талантов не только для своего зала, но и для французской лиги.

Примечательно, что Слима убрали из ростера UFC спустя сутки. Общий рекорд на данный момент 5-0. Тем не менее бойцов, выступающих во Франции, быстро разбирают. Но Лопес решил взять этот поток под свой контроль. Трабелси уже 29 лет, и это идеальный возраст для повышения в классе. Однако у него небольшой опыт выступлений.

Если он и дальше будет развиваться семимильными шагами, тогда контракт с UFC будет снова заключён. А пока что Слим Трабелси является рекордсменом по самому короткому пребыванию в лиге Даны Уайта.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Фрэнсис Нганну •••

Заглавное фото: Из личного архива/Mike Roach/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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