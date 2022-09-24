«Россия!» Патриотичный ростовчанин снёс громадного американца. Видео

Не стоит думать, что трилогии популярны только за океаном. В российских единоборствах тоже хватает «тройных» противостояний. На турнире ACA 145, проходившем в Санкт-Петербурге, зрителей ожидало завершение первой в истории промоушена трилогии в тяжёлом весе. Американец Тони Джонсон и россиянин Евгений Гончаров встретились, чтобы окончательно определить, кто из них сильнее. Поединок ждали болельщики: Джонсон и Гончаров — яркие парни, всегда готовые устроить бескомпромиссную рубку.

Первый бой тяжеловесов был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Вторую схватку единогласным решением судей выиграл Гончаров. Но с того поединка минуло много времени: за три прошедших года Джонсон успел стать чемпионом АСА, несколько раз защитить титул, а потом и потерять его под ударами Салимгерея Расулова. 36-летний Джонсон не теряет надежд вернуть пояс, но для начала ему нужно было пройти опаснейшего Гончарова.

Бой начался с аккуратной разведки. Американец и россиянин никуда не торопились, выбрасывая только одиночные удары. Тони старался поджимать оппонента, на второй минуте Евгений случайно ткнул его пальцем в глаз. Вскоре Гончаров зацепил оппонента уже силовым ударом, следом ещё несколько раз попал по чуть дрогнувшему сопернику, но Джонсон так и не упал. Казалось, что крепкий Тони дотерпит до конца раунда, однако наш соотечественник был другого мнения.

Права на видео принадлежат промоушену Absolute Championship Akhmat. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале Absolute Championship Akhmat.

Идеальная двойка от Гончарова пришлась точно в цель: лицо Джонсона исказила гримаса боли, и он рухнул на канвас. Получилось изящно и брутально одновременно — шикарный нокаут! Это была отличная трилогия, где Евгений оказался значительно крепче — две победы и один несостоявшийся поединок. После нокаута ростовчанин сначала гордо кричал «Россия!», а потом показывал многозначительный жест с воображаемым поясом: кажется, этот парень очень хочет бороться за титул.