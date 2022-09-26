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Боец UFC Пол Крэйг поцеловал соперника Джеда Хью на дуэли взглядов, смотреть видео

Боец UFC поцеловал соперника на дуэли взглядов. В бою был жёстко наказан
Евгений Нарижный
Боец UFC поцеловал соперника на дуэли взглядов
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Больше Пол Крэйг не позволит себе такие вольности.

Боец UFC Пол Крэйг считается большим мастером бразильского джиу-джитсу. Более того, БЖЖ – это, пожалуй, единственная сильная сторона шотландского полутяжа. Благодаря фирменному треугольнику Крэйг побеждал трёх российских бойцов: Никиту Крылова, Гаджимурада Антигулова и Магомеда Анкалаева. Помимо UFC, Пол выступает на турнирах по грэпплингу, где встречается с малоизвестными, но очень мастеровитыми бойцами.

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На выходных шотландец сразился с британцем Джедом Хью в промоушене Polaris. На дуэли взглядов Крэйг выглядел намного крупнее соперника. На последнем турнире ADCC в Португалии Хью выступал в категории до 83 кг. Парень, кстати, взял две золотые медали – в своём весе и в абсолютном, где участвуют представители всех категорий.

Во время стердауна Крэйг и Хью пристально смотрели друг другу в глаза, а затем Пол необычным образом разрядил обстановку, поцеловав соперника в нос. Хью растерялся, но мужчины посмеялись и обнялись. Как говорят в таких случаях рэперы, no homo – иными словами, никакого сексуального подтекста в действиях Крэйга искать не стоит.

И всё же Хью жёстко наказал более знаменитого и крупного соперника, который без спроса ворвался в личное пространство. Крэйг весил примерно на 20 кг больше, но это никак не помогло ему в виде единоборств, где твою мощь могут применить против тебя самого. Шотландец свалил соперника на ковёр, но тут же отдал ногу. Хью вышел на приём «замок Эстима», и Крэйг моментально постучал.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images / Кадр из видео

Источник: «Чемпионат»

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