«Агент ФСБ Кремлёв». Сборная Украины устроила скандал на чемпионате Европы!

Несколько дней назад в итальянском Монтесильвано стартовал очередной юниорский чемпионат Европы по боксу. Приехала в Италию и сборная Украины, которую представляли сразу 26 спортсменов — 13 парней и 13 девушек. Однако в первый день соревнований украинцы не вышли на свои поединки, получив технические поражения. Как оказалось, проблема была во флаге: сборной Украины запретили выступать под своими цветами. Что не устроило команду наших географических соседей.

Почему украинцам запретили свой флаг? Дело во внутренних распрях Федерации бокса Украины (ФБУ). Одиннадцать украинских региональных центров бокса при помощи правительства решили сместить Владимира Продивуса, возглавляющего ФБУ с 2008 года. И выбрали своего президента — Кирилла Шевченко. Однако Международной боксёрской ассоциации (IBA) такое самоуправство пришлось не по вкусу: украинскую федерацию временно отстранили, вследствие чего и во флаге было отказано.

Потом вопрос вроде бы решился, причём при участии того самого Продивуса, который, по мнению IBA, остаётся легитимным президентом ФБУ. Но было уже поздно — украинские спортсмены решили покинуть турнир, несмотря на положительное решение своей проблемы. Участие в чемпионате Европы продолжают лишь четыре девушки, которым помогает один из тренеров.



«Этот инцидент был умышленно создан агентом ФСБ Умаром Кремлёвым и коллаборантом Владимиром Продивусом для отбеливания репутации и создания видимости того, что Продивус защищает интересы Украины. Сначала IBA, в которой Владимир Продивус является вице-президентом, приняла этот скандальный запрет, а потом уже этот самый вице-президент выступил как защитник украинских боксёров. Для наших боксёров честь Украины важнее, чем медали из рук врагов и предателей», — было указано в заявлении юниорской сборной Украины по боксу.

Впрочем, в самой украинской команде тоже нет единства. Тренер Антон Чередниченко выразил недовольство тем, что в Италии со сборной не было ни новоявленного президента федерации Кирилла Шевченко, ни государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды. Пока всё выглядит так, что решение об отъезде было политически принято сверху, а вот самих украинских спортсменов никто не спросил. Жаль, если это действительно так.

«Почему вместе с боксёрами не было нового государственного тренера Шевчука Юрия? Почему не было ни одного менеджера команды? Почему ни один представитель из «Новой Федерации» под руководством Шевченко Кирилла не прибыл в Италию для помощи и поддержки? Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать? В сложное время боксёров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами!

Вот тут и стало видно, кто на деле, а кто на словах. Мне сбрасывали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьёт так сильно, как удар в спину. Шок — это слабо сказано… Сердце болит за наших боксёров и тренеров. Надеюсь, что всё же изменится к лучшему и боксёры станут главным для перегруженных спортивных функционеров, а не разменной монетой на пути к своим личным целям. Иначе я не могу найти ответ, почему боксёрам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы», — подытожил Чередниченко в своих социальных сетях.