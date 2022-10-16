«Вечно молодой, вечно пьяный». Циркунов вышел под «Смысловые галлюцинации» и лёг за минуту

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 62. Одним из центральных событий основного карда стал бой Михаила Циркунова и Алонзо Менифилда. Латвийский боец русского происхождения загнал себя в сложнейшую ситуацию. Он получил в соперники мощного американца. Поединок должен был ответить на главный вопрос: способен ли Миша реанимировать свою карьеру в UFC.

Циркунов подходил к UFC Vegas 62 в статусе аутсайдера. Последняя победа случилась в далёком 2019 году. Тогда Миша силовым приёмом заставил сдаться австралийца Джимми Крута. А простой сказался на состоянии бойца отрицательно. В 2021 году он успел провести два поединка. Сначала его вырубил американец Райан Спэнн, неудачным получился и дебют в среднем весе. С поляком Кшиштофом Йотко Миша продержался все три раунда, но проиграл раздельным решением судей. 26 февраля 2022 года Циркунов попытался прервать неудачный стрик, но лишь усугубил ситуацию. Бразилец Веллингтон Турман закрыл бойца с русскими корнями рычагом локтя во втором раунде. Поэтому его дальнейшее будущее в UFC оказалось под угрозой.

Миша Циркунов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

На этом фоне Алонзо Менифилд выглядел намного убедительнее. Единственный бой в 2022 году американец легко оставил за собой. На турнире UFC Vegas 56 он вырубил Аскара Можарова. Поэтому 34-летний боец рассчитывал закрепить этот успех. На поединок он вышел с полной уверенностью в своём превосходстве. А Циркунов появился на арене эффектно, под песню «Вечно молодой, вечно пьяный» от группы «Смысловые галлюцинации».

Циркунов вышел в октагон максимально заряженным и начал поединок с инициативой. Он успел неплохо пробить соперника на первых секундах. Но после этого Менифилд полностью прибрал контроль над ситуацией в свои руки. А буквально через минуту всё было кончено. Американец пошёл в атаку, выкинул левый боковой, очень качественно довёл правый снизу. А затем брутальное добивание окончательно лишило Мишу шансов спастись.

Циркунов был настолько разбит, что даже не смог выйти на объявление итогового вердикта. Менифилд одержал вторую победу подряд и существенно упрочил свои позиции. А вот Миша, скорее всего, поставил на будущем в UFC жирный крест. После четырёх поражений подряд вернуть расположение первых лиц организации будет практически невозможно.